Lee Kang-in Rayakan Gol Perdana dalam Pertandingan Pembuka LaLiga Bersama Atletico Madrid

Lee Kang-in cetak gol perdana bersama Atletico Madrid (Instagram @atleticodemadrid)
JawaPos.com – Lee Kang-in menandai kepulangannya ke Spanyol dengan mencetak gol pertamanya untuk Atletico Madrid pada pertandingan pembuka musim La Liga.
Dilansir dari laman The Korea Times pada Kamis (20/8), Gelandang asal Korea Selatan itu mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-0 Atletico Madrid atas Malaga CF di Stadion Riyadh Air Metropolitano, Madrid.
Penampilan tersebut menjadi momen istimewa bagi Lee setelah sebelumnya menghabiskan tiga tahun bersama Paris Saint-Germain (PSG) di Prancis.
Lee memulai pertandingan dari bangku cadangan sebelum masuk menggantikan Carlos Martin pada menit ke-57.
Hanya 13 menit setelah berada di lapangan, pemain berusia 25 tahun itu menerima umpan David Hancko dari sisi kanan, bergerak menuju tengah kotak penalti, kemudian melepaskan tembakan kaki kiri yang bersarang di sudut kiri atas gawang.
Gol pada menit ke-70 tersebut sekaligus membuat Lee dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan, sedangkan Alex Baena menambah gol kedua Atletico Madrid 15 menit kemudian.
Kepindahan ke Atletico Madrid menjadi kesempatan bagi Lee untuk kembali berkarier di Spanyol setelah sebelumnya menimba pengalaman bersama akademi Valencia CF dan memperkuat RCD Mallorca.
Lee bergabung dengan Atletico Madrid pada akhir Juli setelah meraih berbagai trofi bersama PSG, termasuk tiga gelar Ligue 1 dan dua gelar Liga Champions UEFA.
Lee sebelumnya menjalani debut bersama Atletico Madrid dalam pertandingan pramusim melawan Manchester City pada 9 Agustus, sedangkan laga melawan Malaga menjadi penampilan pertamanya bersama klub tersebut di tanah Spanyol.
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Jawa Pos
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