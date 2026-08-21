Arsenal Siapkan Langkah Besar di Bursa Transfer, Konsa Segera Datang dan Yildiz Jadi Incaran

JawaPos.com - Arsenal belum berhenti bergerak di bursa transfer musim panas 2026. Setelah mendatangkan sejumlah pemain, The Gunners masih berusaha memperkuat skuad untuk menghadapi padatnya persaingan musim baru.

Salah satu transfer yang semakin dekat adalah Ezri Konsa dari Aston Villa. Bek Timnas Inggris itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Arsenal dan dijadwalkan menjalani tes medis sebelum merampungkan kepindahannya.

Arsenal disebut harus mengeluarkan dana sekitar 51 juta poundsterling untuk mendapatkan Konsa. Pemain berusia 28 tahun tersebut menjadi bagian penting Aston Villa musim lalu ketika mereka berhasil mengamankan tiket Liga Champions sekaligus meraih trofi Liga Europa.

Kehadiran Konsa diharapkan menambah pilihan Mikel Arteta di lini belakang. Arsenal memang memiliki beberapa bek berkualitas, tetapi kedalaman skuad menjadi perhatian setelah masalah cedera yang mereka alami musim lalu.

Selain Konsa, Arsenal juga kembali dikaitkan dengan Kenan Yildiz. Winger Juventus itu disebut sebagai salah satu pemain yang paling disukai Arteta.

Arsenal sebelumnya sudah sempat memantau Yildiz, tetapi Juventus menegaskan tidak berniat menjual pemain asal Turki tersebut. Terlebih, Yildiz baru saja mendapatkan kontrak baru yang berlaku hingga 2030.

Meski demikian, Arsenal diyakini masih mempertimbangkan langkah untuk menguji keteguhan Juventus sebelum bursa transfer ditutup. The Gunners memang masih mencari tambahan pemain di sektor serangan setelah gagal mendapatkan beberapa target utama.

Nama Victor Osimhen juga kembali muncul dalam radar Arsenal. Penyerang Galatasaray tersebut dikabarkan terbuka terhadap peluang bermain di Premier League dan disebut menjadi salah satu pemain yang diinginkan Arteta.