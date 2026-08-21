Lapangan Parc des Princes Rusak Akibat Dihantam Gelombang Panas, Laga PSG vs Rennes Dipindahkan

JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) terpaksa mengalihkan status tuan rumah pada laga pembuka Ligue 1 ke markas Stade Rennais akibat kondisi lapangan yang rusak parah setelah gelombang panas melanda Prancis.

Pertandingan PSG versus Rennes sendiri semula dijadwalkan berlangsung di Parc des Princes pada Senin (24/8). Namun, Komite Kompetisi Sepak Bola Prancis mengumumkan perubahan venue itu pada Kamis (20/8).

Dengan keputusan itu, duel PSG kontra Rennes tetap digelar sesuai jadwal awal tetapi berlangsung di Roazhon Park, Rennes. PSG menjelaskan bahwa kondisi lapangan di Parc des Princes mengalami penurunan kualitas secara signifikan akibat gelombang panas di wilayah Paris sepanjang musim panas.

“Gelombang panas terbaru, setelah serangkaian gelombang panas yang berturut-turut dan luar biasa yang melanda wilayah Paris musim panas ini, telah secara signifikan mempercepat kerusakan lapangan di Parc des Princes,” kata PSG dalam pernyataan resmi dikutip dari situs klub.

Setelah melakukan penilaian terhadap kondisi permukaan lapangan, Liga Sepak Bola Profesional Prancis (LFP) menyimpulkan bahwa pertandingan tidak dapat dimainkan dalam kondisi yang memenuhi standar, terutama terkait keselamatan dan kondisi fisik para pemain.

PSG kemudian mencapai kesepakatan dengan LFP dan Rennes agar pertandingan tetap dimainkan pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan, tetapi dengan Rennes sebagai tuan rumah. “PSG sepenuhnya memahami ketidaknyamanan yang disebabkan perubahan ini bagi para pendukung dan semua pihak yang telah berencana menghadiri pertandingan di Parc des Princes,” lanjut pernyataan itu.

PSG mengatakan akan memberikan informasi kepada para pemegang tiket mengenai peraturan yang berlaku setelah lokasi pertandingan berubah. Selain itu, PSG memberikan apresiasi kepada Rennes, Pemerintah Kota Rennes, serta Prefektur Ille-et-Vilaine karena membantu memungkinkan pertandingan tetap digelar sesuai jadwal.

Perubahan venue itu membuat PSG harus mengawali musim baru di kandang lawan. Padahal, pertandingan melawan Rennes seharusnya menjadi laga kandang pertama Les Parisiens dalam upaya mempertahankan gelar Ligue 1.