Liverpool Hentikan Sementara Negosiasi Bradley Barcola dari PSG Akibat Tingginya Harga Transfer

JawaPos.com – Liverpool dilaporkan menghentikan sementara negosiasi dengan Paris Saint-Germain (PSG) terkait transfer Bradley Barcola meskipun telah mencapai kesepakatan lisan mengenai persyaratan pribadi dengan pemain tersebut.

Dilansir dari laman Football 365 pada Selasa (18/8), Pakar transfer Fabrizio Romano menyebut Liverpool masih melakukan komunikasi dengan PSG secara rutin dan Barcola dikabarkan ingin bergabung dengan klub Liga Inggris tersebut.

Namun, Liverpool belum mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer karena PSG meminta sekitar EUR 145 juta atau sekitar Rp3,2 triliun untuk pemain berusia 23 tahun itu.

Baca Juga:Stefanos Tsitsipas Melaju ke Babak Kedua Cincinnati Open 2026 Usai Kalahkan Valentin Royer

Liverpool memilih menunda pembicaraan hingga sekitar sepuluh hari terakhir bursa transfer musim panas dengan harapan PSG bersedia menurunkan harga Barcola.

Klub asal Merseyside tersebut menjadikan penyerang asal Prancis itu sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini serang setelah kepergian Mohamed Salah.

Selain persoalan harga, Liverpool juga menilai waktu sebagai faktor penting karena PSG sedang menyelesaikan kedatangan Ferran Torres dan Mika Godts yang dapat memengaruhi persaingan di lini depan.

Meski negosiasi ditangguhkan sementara, peluang Barcola bergabung dengan Liverpool belum sepenuhnya tertutup dan pembicaraan diperkirakan dapat kembali berlangsung menjelang penutupan bursa transfer.

Romano juga menegaskan bahwa Rio Ngumoha tetap menjadi bagian penting dari rencana Liverpool untuk masa kini dan masa depan, terlepas dari kemungkinan kedatangan satu atau dua penyerang sayap baru.