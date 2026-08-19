Timnas Thailand Lolos ke Final Piala AFF 2026, Anthony Hudson Bangga tapi Kecewa

JawaPos.com - Anthony Hudson merasa kecewa timnas Thailand kalah 1-2 dari Singapura di leg kedua semifinal ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 di Rajamangala National Stadium, Selasa (18/8).

Laga berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Singapura, tapi timnas Thailan unggul agregat 4-3 dan tetap lolos ke finas piala AFF.

Perasaan bangga sekaligus kecewa dirasakan Anthony Hudson dengan permainan tim asuhannya yang mengalami kekalahan.

Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF 2026 dengan kombinasi pemain muda dan senior.

"Pertama-tama, saya bangga bahwa para pemain mampu membawa tim ke final sesuai rencana. Saya bangga pada semua orang, tetapi hasilnya mengecewakan. Saya pikir kita seharusnya bisa bermain lebih baik, terutama karena kita memiliki beberapa peluang emas untuk menyamakan kedudukan," kata Anthony Hudson yang dikutip di Instagram @changsuek.

Pelatih asal Amerika Serikat tersebut mengatakan bahwa taktik yang diterapkannya sama seperti di laga leg pertama. Tapi yang membuat berbeda adalah permainan Singapura.

"Mengenai taktik yang disiapkan untuk kedua pertandingan melawan Singapura, pada dasarnya pendekatannya sama. Perbedaannya terletak pada perkembangan pemain dan tim nasional Singapura," jelas Hudson.

Pujian diberikannya kepada Gavin Lee yang mampu membuat Singapura menjadi lawan yang sulit dikalahkan. Hudson percaya, bahwa mereka akan menjadi salah satu tim kuat di masa depan.