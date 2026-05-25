Desy Jadi Mualaf Sebelum Dinikahi oleh Anji

JawaPos.com - Pernikahan Anji dengan Desy digelar secara tertutup dari publik. Acara pernikahan mereka dilangsungkan di kediaman Anji yang terletak di bilangan Cibubur, Jakarta Timur, pada Minggu (24/5).

Anji menikahi Desy dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 2.452.026. Pernikahan mereka dilangsungkan secara Islam karena Desy telah memutuskan menjadi mualaf sebelum dinikahi oleh Anji.

"Istrinya kan sudah mualaf. Proses akad nikah Anji berjalan lancar cukup sekali saja, langsung sah," ungkap Jhon LBF selaku sahabat Anji yang turut hadir dalam acara pernikahan mereka.

Dia juga mengungkapkan, acara pernikahan Anji dan Desy digelar secara sederhana hanya dihadiri sangat sedikit orang. Hanya orang-orang dekat mereka dan keluarga yang hadir ke hari spesial tersebut.

"Acara berlangsung private. Teman-teman, sahabat yang diundang mengikuti rangkaian acara sekitar jam 10.15 dimulai," tuturnya.

Menurut Jhon LBF, orang tua Desy tidak dapat hadir ke acara pernikahan sang putri dengan musisi pemilk nama lahir Erdian Aji Prihartanto karena sedang berada di luar negeri.

"Yang datang sangat terbatas. Dari keluarga Anji juga sedikit yang datang, nggak ramai acaranya. Beberapa pertimbangan yang disepakati Anji dan Desy, misalnya tanpa perayaan apa-apa, di depan penghulu saja ya sudah cukup," paparnya.