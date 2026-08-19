3 Perubahan Besar VAR Premier League: Suara Wasit hingga Penilaian Kesalahan Mulai Dibuka

JawaPos.com - Premier League menyiapkan sejumlah perubahan dalam penggunaan Video Assistant Referee (VAR) pada musim 2026/27 untuk membuat proses pengambilan keputusan wasit lebih terbuka sekaligus membantu suporter memahami alasan di balik keputusan kontroversial.

Ada tiga perubahan utama yang akan diterapkan. Salah satunya adalah publikasi komunikasi antara wasit di lapangan dengan ofisial VAR. Informasi tersebut nantinya akan diberikan dalam sejumlah insiden tertentu yang dinilai membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Premier League sebelumnya sudah mencoba meningkatkan transparansi VAR melalui penjelasan singkat di layar besar stadion. Ketika wasit mengubah keputusan setelah melihat monitor di pinggir lapangan, penjelasan juga dapat disampaikan langsung kepada penonton.

Selain itu, informasi serupa dibagikan melalui kanal media sosial resmi liga. Namun, Premier League merasa langkah tersebut masih bisa dikembangkan agar suporter mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai proses pengambilan keputusan.

Ke depan, penjelasan yang diberikan bisa mencakup keputusan awal wasit di lapangan atau biasa disebut referee's call. Publik juga dapat mengetahui alasan VAR tidak melakukan intervensi atau mengapa mereka meminta wasit melakukan pengecekan melalui monitor.

Kepala Pro-Ref, Howard Webb, mendukung langkah tersebut. Menurutnya, semakin banyak informasi yang diberikan kepada publik, semakin besar pula peluang suporter dan klub memahami bagaimana keputusan wasit dibuat.

Webb juga masih mendorong International Football Association Board (IFAB) agar membuka lebih banyak komunikasi antara para ofisial untuk disiarkan kepada publik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah percakapan langsung dalam proses VAR.

Baca Juga:Andhika Wijaya Tulis Pesan Perpisahan Usai Resmi Dipinjamkan Bali United

Audio Ref Cam Mulai Dibuka Perubahan menarik lainnya berkaitan dengan teknologi ref cam yang digunakan oleh wasit. Untuk pertama kalinya, audio dari kamera tersebut akan tersedia bagi penonton televisi ketika pertandingan berlangsung.