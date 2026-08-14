Fulham Tinggalkan Laga Pramusim, Merasa Dirugikan Wasit saat Lawan Malaga

Fulham meninggalkan laga pramusim melawan Malaga setelah memprotes penalti menit 90+1. The Cottagers merasa dirugikan keputusan wasit. (The Independent)
JawaPos.com - Klub-klub Premier League serasa menjalani laga kompetitif dalam pramusim mereka. Setelah Chelsea yang menjalani laga tensi tinggi dan sarat ricuh saat ditahan 3-3 oleh klub Malaysia Johor Darul Ta’zim di Sultan Ibrahim Stadium (9/8), Fulham FC merasa dikerjai saat berhadapan dengan tuan rumah Malaga CF di La Rosaleda kemarin (13/8).
Seperti dilansir dari Mundo Deportivo, The Cottagers –sebutan Fulham FC– sampai harus meninggalkan lapangan karena tidak terima dengan keputusan wasit Miguel Angel Ortiz Arias.
Tim asuhan Alvaro Arbeloa itu mempertanyakan penalti yang diberikan wasit di akhir pertandingan (90+1’). Wasit beralasan penalti diberikan karena pemain The Cottagers handsball.
Penalti tersebut kemudian berbuah gol dan skor menjadi berimbang 2-2. Laga pramusim bertajuk Trofeo Costa del Sol itu pun harus diakhiri dengan adu penalti untuk mencari pemenang.
Tetapi, The Cottagers menolak melanjutkannya dan Arbeloa yang paling lantang memprotes penalti harus diusir wasit.
Anehnya, pertandingan tetap diteruskan dengan pemain Malaga mengeksekusi penalti ke gawang kosong. Sementara kapten The Cottagers Calvin Bassey dalam keterangan di media sosial menjelaskan bahwa telah disepakati tidak akan ada adu penalti jika pertandingan berakhir seri.
”Jadi, bukan kami tidak mau melanjutkan pertandingan,” tulis Bassey.
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Jawa Pos
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