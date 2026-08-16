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Hendra
Minggu, 16 Agustus 2026 | 21.00 WIB

20 Jersey Kandang Premier League 2026/2027, Mana yang Terbaik?

The Athletic merangkum 20 jersey kandang Premier League 2026/2027. Coventry City berada di posisi teratas, sedangkan Newcastle terendah. (Dok. CCFC) - Image

The Athletic merangkum 20 jersey kandang Premier League 2026/2027. Coventry City berada di posisi teratas, sedangkan Newcastle terendah. (Dok. CCFC)

JawaPos.com - Musim baru Premier League tak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga adu desain jersey kandang. Dari nuansa retro hingga motif klasik, inilah peringkat 20 jersey kandang klub Premier League 2026/2027.

Premier League 2026/2027 segera dimulai, dan ada satu hal lain yang ikut menarik perhatian selain persaingan di lapangan: jersey kandang yang akan dikenakan para pemain.

The Athletic membuat pemeringkatan terhadap seluruh 20 jersey kandang klub Premier League musim 2026/2027. Hasilnya cukup menarik karena beberapa klub besar justru tidak masuk lima besar.

Ada jersey dengan desain retro, motif pinstripe, sentuhan sejarah klub, hingga desain yang dinilai terlalu sederhana. Bahkan, ada pula jersey yang disebut mengingatkan pada salah satu adegan serial Friends. 

Penilaian dibuat oleh Nick Miller, penulis sepak bola senior di The Athletic dan salah satu pengisi Totally Football Show. Sebelum bergabung dengan The Athletic, Miller berkarier sebagai pekerja lepas untuk sejumlah media olahraga ternama, termasuk The Guardian, ESPN, dan Eurosport, serta berbagai media lain yang memberinya kesempatan untuk menulis tentang sepak bola.

Berikut ranking 20 jersey kandang Premier League 2026/2027 dari yang terburuk hingga terbaik.

20. Newcastle United

Jersey kandang Newcastle United menjadi yang paling rendah dalam daftar ini. Desain Adidas tersebut mengambil inspirasi dari jersey klub pada awal 1990-an.

Namun, desain yang mencoba menghadirkan nuansa berbeda itu justru dinilai kurang menarik. Tambahan warna pada pola hitam-putih khas Newcastle dianggap tidak memberikan hasil yang diharapkan.

19. Chelsea

Jersey Chelsea menempati posisi ke-19. Desain ini menjadi contoh bahwa jersey tanpa sponsor tidak otomatis terlihat lebih menarik.

Para pemain Chelsea berselebrasi usai menang dan mengalahkan AC Milan dalam pertandingan Indonesia Super Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (8/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
Para pemain Chelsea berselebrasi usai menang dan mengalahkan AC Milan dalam pertandingan Indonesia Super Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (8/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

Menurut penilaian The Athletic, jersey tersebut justru terlihat seperti produk tiruan yang dibuat puluhan tahun lalu. Kampanye promosi besar-besaran yang melibatkan sejumlah nama terkenal pun tidak mampu mengangkat penilaian terhadap desainnya.

18. Manchester City

Manchester City berada di posisi ke-18. Puma menggunakan perpaduan warna biru dan putih yang sebenarnya cukup tepat untuk identitas klub.

Editor: Hendra
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Sumber: The New York Times, The Athletic
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