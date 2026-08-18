Barcelona Bidik Viktor Gyokeres, Striker Arsenal Jadi Alternatif Jika Gagal Dapatkan Julian Alvarez

JawaPos.com - Kesulitan mendapatkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid, Barcelona dikabarkan memasukkan nama Viktor Gyokeres dari Arsenal dalam daftar incaran.

Barcelona sebenarnya masih menjadikan pemain Argentina Julian Alvarez sebagai target utama memperkuat lini depan.

Namun, upaya tersebut tidak mudah.

Atletico Madrid masih mempertahankan Alvarez dan tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melepas pemain berusia 26 tahun tersebut.

Bahkan, Atletico sebelumnya disebut telah menolak tawaran senilai 130 juta poundsterling dari Real Madrid.

Situasi itu membuat Barcelona mulai mempertimbangkan sejumlah nama lain.

Menurut laporan yang dikutip dari El Chiringuito, Gyokeres menjadi salah satu opsi yang disiapkan Barcelona apabila transfer Alvarez tidak dapat diwujudkan.

Barcelona bahkan dikabarkan siap bergerak untuk mendapatkan striker Arsenal tersebut dalam waktu dekat.