Aprillia JP
Kamis, 28 Mei 2026 | 16.13 WIB

Kasper Schmeichel Pensiun: Cedera Bahu Akhiri Karier Kiper Celtic di Usia 39 Tahun

Kasper Schmeichel pensiun akibat cedera bahu yang diderita sejak 2025. (Instagram/@kasperschmeichel)

Kasper Schmeichel pensiun akibat cedera bahu yang diderita sejak 2025. (Instagram/@kasperschmeichel)

JawaPos.com - Kiper veteran asal Denmark Kasper Schmeichel resmi mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola profesional. Keputusan itu diambil setelah Schmeichel gagal pulih dari cedera bahu yang telah lama dideritanya.

Pemain berusia 39 tahun itu mengungkapkan masalah pada bahunya mulai muncul sejak Maret 2025, saat membela tim nasional Denmark dalam laga leg kedua perempat final UEFA Nations League melawan Portugal di Lisbon.

Pertandingan itu berlangsung hingga babak perpanjangan waktu dan Schmeichel tetap bermain meski timnya telah kehabisan jatah pergantian pemain.

Kondisinya kemudian semakin memburuk pada Februari 2026 saat Schmeichel tampil bersama Celtic dalam kekalahan 1-4 dari Stuttgart di leg pertama play off Liga Europa pada 19 Februari.

Tiga hari berselang, Schmeichel menjalani pertandingan terakhirnya saat Celtic kalah 1-2 dari Hibernian di ajang Liga Skotlandia.

Dilansir dari Daily Mail, kontrak Schmeichel bersama Celtic dijadwalkan berakhir pada Juni 2026. Dalam pernyataan resminya pada Rabu (27/5), Schmeichel memastikan keputusan pensiun diambil berdasarkan saran medis dari para ahli.

“Cedera bahu memaksa saya untuk mengakhiri karier bermain saya ketika kontrak saya dengan Celtic berakhir musim panas ini,” tulis Schmeichel di Instagram pribadinya.

Schmeichel menambahkan dirinya telah berkonsultasi dengan berbagai ahli bedah dan spesialis terkait kondisi bahunya. Hasilnya, sang atlet disarankan untuk tidak berharap bisa kembali bermain di level tertinggi.

“Para dokter telah memberi tahu saya bahwa peluang bagi saya untuk bisa bermain sepak bola lagi di level tertinggi sekarang sangat kecil,” lanjutnya.

Editor: Edi Yulianto
