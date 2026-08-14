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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00.08 WIB

Romelu Lukaku Buka Babak Baru Bersama Fenerbahçe Setelah Resmi Tinggalkan Napoli

Romelu Lukaku (Bein Sports) - Image

Romelu Lukaku (Bein Sports)

JawaPos.com – Romelu Lukaku resmi menandatangani kontrak dengan Fenerbahçe setelah meninggalkan Napoli pada bursa transfer musim panas ini.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (13/8), Penyerang asal Belgia tersebut bergabung dengan klub Turki itu melalui transfer senilai sekitar EUR 6 juta atau sekitar Rp116 miliar, sekaligus membuka babak baru dalam kariernya.

Lukaku meninggalkan Napoli setelah menjalani musim yang tidak konsisten akibat cedera yang membatasi penampilannya.

Setelah berperan penting dalam keberhasilan Napoli meraih Scudetto 2024/25 dengan mencetak 14 gol, Lukaku hanya tampil dalam tujuh pertandingan dan mencetak satu gol pada musim berikutnya.

Di level internasional, Lukaku tetap menunjukkan ketajamannya bersama Belgia dengan mencetak tiga gol dalam enam pertandingan pada Piala Dunia.

Fenerbahçe merekrutnya sebagai bagian dari ambisi memperkuat skuad setelah menginvestasikan sekitar EUR 70 juta atau sekitar Rp1,36 triliun untuk sejumlah pemain baru pada musim panas ini.

Kedatangan Lukaku diharapkan membantu Fenerbahçe kembali ke fase grup Liga Champions setelah terakhir kali mencapai tahap tersebut pada musim 2008/09.

Untuk mewujudkan target tersebut, Fenerbahçe harus melewati Lyon pada babak play-off yang akan berlangsung pada pekan berikutnya, sekaligus menjadi ujian awal bagi Lukaku bersama klub barunya.

Editor: Novia Tri Astuti
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