Resmi Gabung Fenerbahce, Romelu Lukaku Tulis Pesan Perpisahan untuk Napoli

Romelu Lukaku gabung Fenerbahce. (Dok. Fenerbahce)
JawaPos.com - Romelu Lukaku menuliskan pesan perpisahan kepada Napoli setelah memutuskan hengkang ke Fenerbahce dengan menandatangani kontrak satu tahun dan opsi perpanjangan satu tahun.
Melalui sosial media, Romelu Lukaku mengucapkan terima kasih kepada Napoli yang sudah dianggapnya sebagai rumah.
Romelu Lukaku merasa, I Partenopei sudah mempercayainya saat dirinya berada di mana-mana sulit.
"Dear napoli. Terima kasih telah membuatku merasa seperti di rumah! Terima kasih karena telah percaya pada saat aku berada dalam situasi yang sulit...Kita telah melakukan hal-hal luar biasa dan aku akan menghargainya selamanya. Selalu pergi ke Napoli," tulis Romelu Lukaku di Instagram.
Di Napoli, Lukaku menjadi andalan lini serang sejak musim 2024/2025. Melansir Fotmob, penyerang 33 tahun tersebut bermain sebanyak 45 pertandingan dengan mencetak 15 gol dan 11 assist hingga musim 2025/2026.
Selama dua musim, Lukaku membantu Napoli meraih gelar bergengsi. Seperti satu gelar Liga Italia musim 2024/2025 dan Supercoppa 2025/2026.
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Setelah resmi menjadi pemain Fenerbahce, Lukaku sudah mengikuti sesi latihan. Selain itu, dia juga menyapa penggemarnya di sosial media dan siap bekerja keras untuk Fenerbahce.
"Hari ke-1 di klub yang indah ini. Terima kasih atas cinta dan pesan-pesan yang luar biasa. Waktunya berangkat kerja," tulis Lukaku di Instagram.
Latihan perdana yang diikuti Lukaku tersebut juga sebagai persiapan Fenerbahce menghadapi laga perdana di Liga Turki. Mereka akan melawan Genclerbirligi pada 16 Agustus yang bisa menjadi laga debut bagi penyerang timnas Belgia tersebut.
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Jawa Pos
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