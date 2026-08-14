Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 14 Agustus 2026 | 23.25 WIB

Resmi Gabung Fenerbahce, Romelu Lukaku Tulis Pesan Perpisahan untuk Napoli

Romelu Lukaku gabung Fenerbahce. (Dok. Fenerbahce) - Image

Romelu Lukaku gabung Fenerbahce. (Dok. Fenerbahce)

JawaPos.com - Romelu Lukaku menuliskan pesan perpisahan kepada Napoli setelah memutuskan hengkang ke Fenerbahce dengan menandatangani kontrak satu tahun dan opsi perpanjangan satu tahun.

Melalui sosial media, Romelu Lukaku mengucapkan terima kasih kepada Napoli yang sudah dianggapnya sebagai rumah.

Romelu Lukaku merasa, I Partenopei sudah mempercayainya saat dirinya berada di mana-mana sulit.

"Dear napoli. Terima kasih telah membuatku merasa seperti di rumah! Terima kasih karena telah percaya pada saat aku berada dalam situasi yang sulit...Kita telah melakukan hal-hal luar biasa dan aku akan menghargainya selamanya. Selalu pergi ke Napoli," tulis Romelu Lukaku di Instagram.

Di Napoli, Lukaku menjadi andalan lini serang sejak musim 2024/2025. Melansir Fotmob, penyerang 33 tahun tersebut bermain sebanyak 45 pertandingan dengan mencetak 15 gol dan 11 assist hingga musim 2025/2026.

Selama dua musim, Lukaku membantu Napoli meraih gelar bergengsi. Seperti satu gelar Liga Italia musim 2024/2025 dan Supercoppa 2025/2026.

Siap kerja keras untuk bersama Fenerbahce

Setelah resmi menjadi pemain Fenerbahce, Lukaku sudah mengikuti sesi latihan. Selain itu, dia juga menyapa penggemarnya di sosial media dan siap bekerja keras untuk Fenerbahce.

"Hari ke-1 di klub yang indah ini. Terima kasih atas cinta dan pesan-pesan yang luar biasa. Waktunya berangkat kerja," tulis Lukaku di Instagram.

Latihan perdana yang diikuti Lukaku tersebut juga sebagai persiapan Fenerbahce menghadapi laga perdana di Liga Turki. Mereka akan melawan Genclerbirligi pada 16 Agustus yang bisa menjadi laga debut bagi penyerang timnas Belgia tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Napoli Tampil Meyakinkan Saat Mengalahkan Osasuna 2-1 Pada Laga Pramusim - Image
Sepak Bola Dunia

Napoli Tampil Meyakinkan Saat Mengalahkan Osasuna 2-1 Pada Laga Pramusim

Jumat, 7 Agustus 2026 | 03.14 WIB

Dilirik Inter Miami, Kevin De Bruyne Putuskan Bertahan di Napoli Semusim Lagi - Image
Sepak Bola Dunia

Dilirik Inter Miami, Kevin De Bruyne Putuskan Bertahan di Napoli Semusim Lagi

Rabu, 5 Agustus 2026 | 04.40 WIB

Bursa Transfer Serie A: Chelsea Mulai Melunak, Napoli Siap Pinjam Benoit Badiashile - Image
Sepak Bola Dunia

Bursa Transfer Serie A: Chelsea Mulai Melunak, Napoli Siap Pinjam Benoit Badiashile

Senin, 27 Juli 2026 | 23.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore