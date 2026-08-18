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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 18 Agustus 2026 | 14.19 WIB

Dua Pemain Arsenal yang Absen di Community Shield Dikabarkan Bisa Hengkang

Gabriel Martinelli dan Ethan Nwaneri tidak masuk skuad Arsenal saat mengalahkan Manchester City di Community Shield. (Istimewa) - Image

Gabriel Martinelli dan Ethan Nwaneri tidak masuk skuad Arsenal saat mengalahkan Manchester City di Community Shield. (Istimewa)

JawaPos.com - Kemenangan 3-0 Arsenal atas Manchester City di Community Shield seharusnya menjadi awal yang sempurna untuk musim baru. Namun, di balik pesta trofi tersebut, muncul tanda tanya mengenai masa depan dua pemain The Gunners.

Gabriel Martinelli dan Ethan Nwaneri tidak masuk dalam skuad Arsenal untuk pertandingan di Cardiff. Situasi tersebut langsung memunculkan spekulasi bahwa keduanya bisa meninggalkan klub sebelum jendela transfer musim panas ditutup.

Melansir talkSPORT, masa depan kedua pemain memang tengah menjadi perhatian, meski Mikel Arteta memberikan sinyal berbeda setelah pertandingan.

Martinelli dan Nwaneri Absen

Martinelli sebenarnya masih menjadi bagian penting Arsenal musim lalu. Penyerang asal Brasil itu mencatatkan 30 penampilan di Premier League dan membantu The Gunners menjalani musim yang sukses.

Sejak bergabung dari Ituano pada 2019, Martinelli telah mencatatkan 62 gol dalam 278 pertandingan untuk Arsenal.

Ia juga berperan dalam perjalanan Arsenal menuju final Carabao Cup dan Liga Champions musim lalu. Bahkan, Martinelli mencetak enam gol di kompetisi Eropa tersebut.

Namun, persaingan di lini depan semakin ketat setelah Arsenal mendatangkan Christos Tzolis. Menit bermain Martinelli di Premier League juga relatif terbatas, dengan rata-rata hanya sekitar 35 menit per pertandingan.

Situasi tersebut membuat kemungkinan hengkang mulai terbuka. Sementara itu, Nwaneri memiliki cerita yang berbeda.

Produk akademi Arsenal tersebut pernah mencatat sejarah sebagai pemain termuda klub dan Premier League ketika melakukan debut senior pada usia 15 tahun 181 hari.

Editor: Banu Adikara
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