Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 18 Agustus 2026 | 13.43 WIB

Dulu Gagal di Norwich, Christos Tzolis Kini Bersinar dan Jadi Harapan Baru Arsenal

Christos Tzolis mulai bersinar di Arsenal. (Istimewa) - Image

Christos Tzolis mulai bersinar di Arsenal. (Istimewa)

JawaPos.com - Christos Tzolis mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa Arsenal tidak salah mengambil keputusan ketika mendatangkannya dari Club Brugge pada bursa transfer musim panas 2026.

Pemain asal Yunani tersebut langsung mencuri perhatian setelah tampil apik dalam rangkaian pramusim Arsenal. Performa positif itu berlanjut ketika The Gunners menghadapi Manchester City dalam Community Shield, Minggu (16/8/2026).

Arsenal menang meyakinkan dengan skor 3-0. Tzolis menjadi salah satu pemain yang berperan penting dalam kemenangan tersebut setelah menyumbangkan dua assist.

Penampilan itu membuat ekspektasi terhadap Tzolis semakin tinggi. Pemain berusia 24 tahun tersebut kini berpeluang menjalani debut Premier League bersama Arsenal saat menghadapi Coventry City pada laga pembuka musim.

Menariknya, perjalanan Tzolis di sepak bola Inggris sebelumnya tidak berjalan mulus. Ia pernah memperkuat Norwich City setelah didatangkan dari PAOK pada 2021 dengan nilai transfer sekitar £9 juta.

Saat itu, Tzolis datang dengan reputasi sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan dari Eropa. Namun, performanya di Norwich justru jauh dari harapan.

Dalam 30 penampilan, ia hanya mampu mencetak tiga gol. Kondisi tersebut membuat Tzolis kemudian menjalani beberapa periode peminjaman sebelum akhirnya meninggalkan Norwich secara permanen.

Mantan direktur olahraga Norwich, Stuart Webber, ikut menjelaskan mengapa Tzolis kesulitan berkembang di Carrow Road. Menurutnya, masalah bukan terletak pada kualitas sang pemain.

Tzolis ketika itu bekerja di bawah tiga pelatih, yakni Daniel Farke, Dean Smith, dan David Wagner. Namun, tidak ada satu pun yang benar-benar mampu menemukan formula terbaik untuk memaksimalkan kemampuannya.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Arsenal Masih Kejar Vinicius Junior meski Christos Tzolis Langsung Cetak Gol - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Masih Kejar Vinicius Junior meski Christos Tzolis Langsung Cetak Gol

Senin, 3 Agustus 2026 | 17.13 WIB

Apa yang Diharapkan Arsenal dari Rekrutan Baru Mereka, Christos Tzolis? - Image
Sepak Bola Dunia

Apa yang Diharapkan Arsenal dari Rekrutan Baru Mereka, Christos Tzolis?

Rabu, 29 Juli 2026 | 01.40 WIB

Perjalanan Christos Tzolis ke Arsenal, Pernah Cetak 100 Gol Semusim dan Nyaris Direkrut Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Perjalanan Christos Tzolis ke Arsenal, Pernah Cetak 100 Gol Semusim dan Nyaris Direkrut Barcelona

Senin, 27 Juli 2026 | 18.51 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore