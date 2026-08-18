Dulu Gagal di Norwich, Christos Tzolis Kini Bersinar dan Jadi Harapan Baru Arsenal

JawaPos.com - Christos Tzolis mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa Arsenal tidak salah mengambil keputusan ketika mendatangkannya dari Club Brugge pada bursa transfer musim panas 2026.

Pemain asal Yunani tersebut langsung mencuri perhatian setelah tampil apik dalam rangkaian pramusim Arsenal. Performa positif itu berlanjut ketika The Gunners menghadapi Manchester City dalam Community Shield, Minggu (16/8/2026).

Arsenal menang meyakinkan dengan skor 3-0. Tzolis menjadi salah satu pemain yang berperan penting dalam kemenangan tersebut setelah menyumbangkan dua assist.

Penampilan itu membuat ekspektasi terhadap Tzolis semakin tinggi. Pemain berusia 24 tahun tersebut kini berpeluang menjalani debut Premier League bersama Arsenal saat menghadapi Coventry City pada laga pembuka musim.

Menariknya, perjalanan Tzolis di sepak bola Inggris sebelumnya tidak berjalan mulus. Ia pernah memperkuat Norwich City setelah didatangkan dari PAOK pada 2021 dengan nilai transfer sekitar £9 juta.

Saat itu, Tzolis datang dengan reputasi sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan dari Eropa. Namun, performanya di Norwich justru jauh dari harapan.

Dalam 30 penampilan, ia hanya mampu mencetak tiga gol. Kondisi tersebut membuat Tzolis kemudian menjalani beberapa periode peminjaman sebelum akhirnya meninggalkan Norwich secara permanen.

Mantan direktur olahraga Norwich, Stuart Webber, ikut menjelaskan mengapa Tzolis kesulitan berkembang di Carrow Road. Menurutnya, masalah bukan terletak pada kualitas sang pemain.