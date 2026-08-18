Terungkap, Ini Permintaan Tersembunyi Wasit Piala Dunia kepada Lionel Messi

JawaPos.com - Final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol ternyata menyimpan cerita menarik yang baru terungkap setelah rekaman kamera wasit beredar.

Melansir Mirror, wasit pertandingan, Slavko Vincic, ternyata sempat meminta bantuan Lionel Messi untuk mengendalikan rekan setimnya, Leandro Paredes, yang sudah mendapat kartu kuning dan terus bermain dalam tensi tinggi.

"Messi, kendalikan Paredes," terdengar Vincic berkata kepada kapten Argentina tersebut.

"Dia sudah kena kartu kuning. Tolong kendalikan. Selalu, selalu."

Permintaan tersebut menunjukkan betapa Vincic menyadari potensi masalah yang bisa ditimbulkan Paredes sepanjang pertandingan.

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Paredes Sudah Berada di Bawah Tekanan Paredes baru masuk pada babak pertama, tetapi hanya membutuhkan waktu enam menit untuk mendapatkan kartu kuning akibat pelanggaran keras.

Sejak saat itu, gelandang berusia 32 tahun tersebut harus bermain dalam kondisi terancam kartu merah. Situasi semakin rumit setelah Enzo Fernandez juga harus meninggalkan lapangan lebih awal.

Vincic tampaknya memilih pendekatan berbeda untuk menjaga Paredes tetap tenang. Alih-alih langsung mengambil tindakan lebih keras, ia meminta Messi sebagai kapten sekaligus rekan setim untuk membantu mengendalikan sang gelandang.