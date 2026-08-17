Terpuruk di Community Shield, Ruben Dias Balik Optimis Tatap Liga Inggris

Ruben Dias di laga Manchester City melawan Arsenal di Community Shield. (Manchester City)

JawaPos.com - Ruben Dias merasa kecewa setelah Manchester City tumbang dari Arsenal di Community Shield. Laga yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Stadion Millennium, Minggu (16/8).

Permainan Manchester City diakui Ruben Dias tidak cukup baik dan merasa kecewa atas kekalahan dari Arsenal. Menurutnya, banyak hal berubah sejak dilatih oleh Enzo Maresca.

"Jelas sekali ini tidak cukup baik dan mengecewakan. Terima kasih kepada para penggemar yang datang dari jauh, terima kasih telah datang sejauh ini. Ini baru awal musim dan ini belum cukup baik, banyak hal yang berubah, terutama dengan manajer baru," kata Ruben Dias yang dikutip laman resmi Manchester City, Senin (17/8).

Bek berusia 29 tahun tersebut menilai Arsenal langsung mendapatkan momentumuntuk mencetak gol cepat pada detik ke-24. Gol itulah yang membuat Manchester City tidak mampu berkutik hingga laga berakhir.

"Cara permainan dimulai, itu langsung memicu momentum dan Arsenal merasa nyaman memainkan permainan mereka. Pada akhirnya, ini baru permulaan. Yang terpenting adalah kita sudah menatap ke depan. Kita akan siap untuk pertandingan selanjutnya," jelas Ruben Dias.

Bagi Dias, melawan Arsenal adalah laga ketiganya bersama Manchester City setelah membela timnas Portugal di Piala Dunia 2026. Meski meraih kekalahan, ia mengaku mendapatkan banyak pelajaran penting.

“Saya bergabung [pramusim] di tengah jalan. Ini pertandingan ketiga sejak saya kembali. Perasaan saya bagus. Hari ini mengecewakan. Ini adalah final dan kami jelas ingin memenangkannya. Jika ada pelajaran yang bisa dipetik, biarlah ini menjadi pelajaran yang berharga karena masih banyak pertandingan lain yang akan datang," ujar Dias.

Kerja keras harus terus dilakukan skuad Manchester City setelah mengalami kekalahan dari Arsenal. Dias ingin para suporter dan rekan setimnya terus optimis karena akan menghadapi laga pertama Liga Inggris melawan Bournemouth pada 23 Agustus nanti.

"Jelas ini adalah energi positif dan perasaan bahwa ada banyak kerja keras yang harus dilakukan. Itu bagian dari setiap transisi, bahwa segala sesuatunya tidak akan sempurna di awal. Kita perlu terus berjuang, terus bekerja, dan berkomunikasi agar semuanya berjalan lancar di antara kita," ucap mantan pemain Benfica tersebut.

“Saya merasa kita berada di jalur yang sangat baik. Kita perlu terus bekerja. Akan ada banyak tantangan di sepanjang jalan. Tetaplah berpikir positif, lihat ke depan. Kami akan segera menjalani pertandingan Liga Premier pertama kami dan kami menantikannya," pungkas Ruben Dias.