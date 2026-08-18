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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 18 Agustus 2026 | 13.07 WIB

Gila! Belanja Klub Premier League Sudah Tembus £2,14 Miliar, Rekor Baru Bisa Segera Tercipta

Bruno Guimaraes. (Istimewa) - Image

Bruno Guimaraes. (Istimewa)

JawaPos.com - Bursa transfer musim panas 2026 kembali menunjukkan betapa kuatnya daya beli klub-klub Premier League. Hingga pertengahan Agustus, total pengeluaran klub kasta tertinggi Liga Inggris telah mencapai £ 2,14 miliar.

Jumlah tersebut masih bisa bertambah karena bursa transfer belum ditutup.

Dengan lebih dari dua pekan tersisa sebelum deadline, rekor belanja £ 3,14 miliar yang tercipta pada musim panas 2025 masih terbuka untuk dikejar.

Data yang diberikan Paul Macdonald, pendiri FootballTransfers.com, kepada BBC Sport menunjukkan pengeluaran Premier League musim ini sudah melewati total belanja pada musim panas 2024 yang mencapai £ 1,98 miliar.

Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan musim panas 2022 dengan £ 1,94 miliar, 2021 sebesar £ 1,13 miliar, serta 2020 yang berada di angka £ 1,32 miliar.

Hanya pengeluaran pada 2023 sebesar £ 2,36 miliar dan rekor £ 3,14 miliar pada 2025 yang masih berada di atasnya.

Jika melihat aktivitas transfer yang masih berlangsung, Premier League berpeluang kembali mencatat sejarah.

Namun, yang menarik bukan hanya besarnya uang yang keluar, melainkan juga bagaimana dana tersebut berputar di antara klub-klub Inggris.

Kekuatan finansial Premier League terlihat jelas ketika dibandingkan dengan kompetisi elite Eropa lainnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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