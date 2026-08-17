Liverpool Akhiri Pramusim dengan Kalahkan Como 2-0 di Anfield

Skuad Liverpool dalam sesi latihan. (Dok. Instagram/@liverpoolfc)
JawaPos.com - Liverpool mengakhiri pramusim 2026 dengan hasil positif setelah mengalahkan Como 2-0 di Anfield pada Senin (17/8) dini hari WIB.
Pertandingan pramusim tersebut merupakan pertemuan kedua Liverpool dan Como pada hari yang sama.
Sebelumnya, Liverpool dan Como bermain imbang tanpa gol dalam laga pramusim yang berlangsung di AXA Training Centre.
Untuk pertemuan kedua, kedua tim menurunkan sejumlah pemain terbaiknya.
Liverpool memasang Virgil van Dijk dan rekrutan anyar Jeremy Jacquet sebagai duet di jantung pertahanan.
Liverpool membuka keunggulan pada menit ke-23, bermula dari serangan cepat melalui sisi kanan yang dibangun Jeremie Frimpong.
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Frimpong membawa bola hingga mendekati kotak penalti sebelum mengirim umpan silang ke tiang jauh.
Gakpo menyambutnya dengan kaki kiri dan langsung melepaskan tembakan yang bersarang di gawang Como meski mendapat kawalan pemain lawan.
The Reds kemudian menggandakan keunggulan menjelang turun minum, tepatnya pada menit ke-44.
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Jawa Pos
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