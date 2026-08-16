Iraola Sebut Pramusim Lawan Como jadi Ujian Bagus untuk Liverpool

JawaPos.com - Pelatih kepala Liverpool Andoni Iraola menyebut laga pramusim melawan Como di Anfield pada Senin (17/8) pukul 00.00 WIB sebagai ujian yang sangat bagus untuk timnya karena Como adalah tim yang mampu finis empat besar Liga Italia musim lalu, dikutip dari ANTARA.

Pertemuan dengan klub yang musim ini akan bermain di Liga Champions itu juga menjadi laga pramusim terakhir untuk Liverpool, sehingga ia berharap timnya dapat menunjukkan penampilan sempurna pada pertandingan tersebut.

“Ini akan menjadi ujian yang sangat bagus dan penting bagi kami saat menyelesaikan persiapan menghadapi musim baru Premier League," kata Iraola, dikutip dari laman resmi Liverpool, Minggu.

Liverpool telah menjalani empat laga pramusim yang berakhir dengan dua kemenangan dan dua kekalahan. Pada dua laga terakhir, The Reds unggul di babak pertama, namun selalu kehilangan kendali permainan di babak kedua, sehingga berujung dengan kekalahan 2-4 dari Leeds United 2-4 dan 2-3 dari AS Monaco.

Menurutnya, belum mampunya Liverpool mempertahankan level permainan dalam dua babak hanya bisa diperbaiki dengan kerja keras di sesi latihan.

Ia pun berharap sepekan setelah kekalahan dari Monaco, permainan timnya jauh lebih baik pada laga menghadapi Como nanti.

“Saya sudah berkali-kali berbicara mengenai tipe tim yang ingin saya lihat di lapangan, mengenai intensitas, niat bermain, dan energi yang kami cari. Meskipun jelas masih banyak hal yang harus ditingkatkan, saya yakin kami bergerak ke arah yang benar. Saya berharap perkembangan itu terus berlanjut dalam beberapa hari dan pekan mendatang seiring dimulainya musim," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Iraola juga mengaku senang skuadnya saat ini telah lengkap, termasuk kembalinya Alexis Mac Allister setelah membela Argentina sampai final Piala Dunia 2026 dan juga kedatangan Ronald Araujo yang dipinjam dari Barcelona.