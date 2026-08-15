Pemain Liverpool Curtis Jones Dilirik Inter Milan, Fleksibilitasnya Bisa Jadi Senjata

Pemain Liverpool Curtis Jones dikabarkan diincar Inter Milan. (Bein Sports)
JawaPos.com - Nama Curtis Jones masuk radar klub Serie A Inter Milan karena gelandang Liverpool itu memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi.
Inter Milan kembali mencari pemain yang bisa memberikan lebih dari satu solusi di lapangan. Curtis Jones selama ini lebih dikenal sebagai gelandang, khususnya sebagai mezzala.
Namun, pemain berusia 25 tahun tersebut ternyata juga pernah dimainkan sebagai bek kanan oleh pelatih Liverpool saat itu, Arne Slot.
Kemampuan itu membuat Jones dinilai menarik untuk Inter Milan.
Bukan hanya karena kualitas tekniknya, tetapi juga fleksibilitas yang bisa membantu tim dalam situasi tertentu.
Sepanjang karirnya bersama Liverpool, Jones sudah mencatat 228 penampilan.
Posisi utamanya tetap berada di lini tengah. Dia memiliki kemampuan membawa bola, mengalirkan umpan, serta membantu tim membangun serangan dari area tengah.
Karakter tersebut dianggap sesuai dengan kebutuhan Inter Milan.
Nerazzurri membutuhkan gelandang yang bisa terlibat dalam proses membangun serangan sekaligus memiliki keberanian untuk bermain lebih maju.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati