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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 19.37 WIB

Pemain Liverpool Curtis Jones Dilirik Inter Milan, Fleksibilitasnya Bisa Jadi Senjata

Pemain Liverpool Curtis Jones dikabarkan diincar Inter Milan. (Bein Sports) - Image

Pemain Liverpool Curtis Jones dikabarkan diincar Inter Milan. (Bein Sports)

JawaPos.com - Nama Curtis Jones masuk radar klub Serie A Inter Milan karena gelandang Liverpool itu memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi.

Inter Milan kembali mencari pemain yang bisa memberikan lebih dari satu solusi di lapangan. Curtis Jones selama ini lebih dikenal sebagai gelandang, khususnya sebagai mezzala.

Namun, pemain berusia 25 tahun tersebut ternyata juga pernah dimainkan sebagai bek kanan oleh pelatih Liverpool saat itu, Arne Slot.

Kemampuan itu membuat Jones dinilai menarik untuk Inter Milan.

Bukan hanya karena kualitas tekniknya, tetapi juga fleksibilitas yang bisa membantu tim dalam situasi tertentu.

Sepanjang karirnya bersama Liverpool, Jones sudah mencatat 228 penampilan.

Posisi utamanya tetap berada di lini tengah. Dia memiliki kemampuan membawa bola, mengalirkan umpan, serta membantu tim membangun serangan dari area tengah.

Karakter tersebut dianggap sesuai dengan kebutuhan Inter Milan.

Nerazzurri membutuhkan gelandang yang bisa terlibat dalam proses membangun serangan sekaligus memiliki keberanian untuk bermain lebih maju.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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