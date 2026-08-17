Barcelona Capai Kesepakatan Perekrutan Rodri dari Manchester City

JawaPos.com - Barcelona dikabarkan sukses mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk merekrut kapten tim nasional Spanyol Rodri pada bursa transfer musim 2026.

Dilansir dari Antara, berdasar sejumlah laporan termasuk The Athletic pada Senin (17/8), transfer Rodri ke Barcelona dari Manchester City bernilai sekitar 65 juta poundsterling atau sekitar Rp 1,4 triliun.

Proses transfer Rodri dari Manchester City ke Barcelona diperkirakan rampung dalam beberapa hari ke depan.

Gelandang berusia 30 tahun itu dikabarkan akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun bersama Barcelona.

Rodri menjadi salah satu pemain penting dalam kesuksesan Manchester City selama tujuh musim terakhir.

Dia bergabung dengan The Citizens dari Atletico Madrid pada 2019 dengan biaya transfer yang saat itu mencapai rekor klub sebesar 62,8 juta pound sterling.

Selama memperkuat Man City, Rodri mencatatkan 298 penampilan dan membantu klub meraih 12 trofi utama.

Koleksi tersebut mencakup empat gelar Liga Inggris, dua Piala FA, tiga Piala Liga Inggris, serta Liga Champions 2022/23.