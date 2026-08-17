Ferran Torres dan Cristian Romero Hengkang Usai Juara Piala Dunia, PSG-Atletico Siapkan Rp1 Triliun

Ferran Torres dan Cristian Romero hengkang setelah membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026. PSG dan Atletico Madrid siap membayar mahal. (Instagram/@psg)
JawaPos.com - Ferran Torres dan Cristian Romero kemarin WIB (16/8) ganti klub, setelah sama-sama membela negaranya pada final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, East Rutherford, 20 Juli lalu.
Sebagai penentu gelar juara dunia bagi Spanyol, Ferran pindah dari FC Barcelona ke Paris Saint-Germain (PSG). Sementara, Romero angkat koper dari Tottenham Hotspur dan menambah jumlah pemain Argentina di Atletico Madrid.
Nilainya pun sama-sama fantastis. PSG harus membayar EUR 50 juta (Rp 1,03 triliun) ke Barca demi El Tiburon, julukan Ferran. Nilai tersebut tidak jauh beda dari Cuti, sapaan akrab Romero. EUR 40 juta (Rp 826,2 miliar) jadi mahar Los Colchoneros, julukan Atletico.
"Segalanya tampak berjalan sangat cepat setelah kemenangan dalam final Piala Dunia," ungkap Ferran terkait dengan kepindahannya dari Barca, seperti yang dilansir dari laman Mundo Deportivo. Dia juga merasa satu visi dengan PSG setelah membawa Spanyol juara dunia.
Saat Spanyol jadi juara Piala Dunia 2026, PSG merupakan klub juara Liga Champions musim lalu. Begitu pula sosok-sosok ambisius di PSG. Misalnya en-t-rainer Luis Enrique, Presiden Nasser Al-Khelaifi, dan Direktur Olahraga Luis Campos.
"Aku bergabung dengan tim yang ambisius dan aku pun harus memenuhi harapan, membantu rekan setimku semaksimal mungkin, dan juga mencoba untuk memberi banyak kegembiraan kepada fans yang fantastis ini," tutur Ferran.
Sementara itu, Cuti bergabung dengan dua rekannya yang sama-sama gagal menghadang Ferran mencetak gol kemenangan bagi Spanyol. Yakni Julian Alvarez dan Giuliano Simeone. "Banyak rekan setimku di timnas yang ada di sini. Karenanya aku tahu klub ini luar biasa," ucap Cuti, dilansir dari laman Diario MARCA.
Akhir pekan kemarin, jadi batas waktu bagi Manchester City di musim panas ini untuk memboyong Enzo Fernandez dari Chelsea. Di laga pramusim melawan Real Sociedad, Sabtu malam WIB (15/8), Enzo malah mendapat boo dari tribun Stamford Bridge, London.
Tactician Chelsea Xabi Alonso langsung bersikap dengan boo yang didapat Enzo. Apalagi ini juga kali pertama Enzo main untuk Chelsea setelah Piala Dunia 2026. "Ada beberapa hal bagus, dan ada juga beberapa hal yang masih bisa kami perbaiki. Itu normal," katanya.
Gelandang Liverpool FC Alexis Mac Allister bersama Cuti memang gagal mengantar La Albiceleste, julukan Argentina, mempertahankan trofi di Piala Dunia 2026. Namun, namanya masih tetap jadi bidikan klub lain musim panas ini.
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Jawa Pos
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