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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00.22 WIB

Cristian Romero Prioritaskan Atlético Madrid dan Siap Tinggalkan Tottenham Hotspur

Cristian Romero (Bein Sports) - Image

Cristian Romero (Bein Sports)

JawaPos.com – Cristian Romero dilaporkan menjadikan Atlético Madrid sebagai tujuan utama setelah muncul perkembangan mengenai kemungkinan kepindahannya dari Tottenham.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (13/8), Bek asal Argentina berusia 28 tahun tersebut bahkan disebut telah menyepakati persyaratan pribadi dengan Atlético, sementara negosiasi antara kedua klub terus berlangsung.

Kepindahan Romero ke Atlético Madrid berpotensi bernilai sekitar EUR 40 juta atau sekitar Rp775 miliar, sehingga menjadi investasi besar bagi klub Spanyol tersebut.

Pelatih Diego Simeone menginginkan Romero sebagai pemimpin baru di lini pertahanan karena karakter agresif, kemampuan duel, serta pengalamannya bermain dalam sistem pertahanan tiga maupun empat pemain.

Romero dinilai sangat sesuai dengan filosofi Simeone karena mampu bertahan jauh dari gawang, melakukan antisipasi, dan memenangkan duel dengan intensitas tinggi.

Pengalaman Romero sebagai salah satu pemimpin Tottenham serta keberhasilannya memenangkan Piala Dunia 2022 dan dua Copa América bersama Argentina membuatnya dipandang siap memikul tanggung jawab sejak awal.

Atlético Madrid juga perlu melakukan penyesuaian skuad dan keuangan untuk menyelesaikan transfer tersebut, termasuk kemungkinan melepas beberapa pemain seperti Nahuel Molina dan Matteo Ruggeri.

Meskipun kesepakatan dengan Tottenham belum tercapai, keinginan Romero untuk melanjutkan karier di LaLiga dan memilih Atlético Madrid dapat menjadi faktor penting dalam terwujudnya transfer tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
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