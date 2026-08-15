Cristian Romero Ucapkan Salam Perpisahan Usai Tinggalkan Tottenham

Cristian Romero resmi meninggalkan Tottenham untuk bergabung dengan Atletico Madrid. (Istimewa)
JawaPos.com - Cristian Romero akhirnya menyampaikan salam perpisahan kepada Tottenham setelah resmi meninggalkan London Utara untuk bergabung dengan Atletico Madrid.
Bek asal Argentina tersebut menggunakan media sosial untuk mengumumkan kepergiannya. Romero membagikan montase video perjalanan lima musimnya bersama Spurs, disertai pesan emosional untuk klub dan para pendukung.
Bagi Romero, Tottenham bukan sekadar klub. Selama berada di London Utara, ia merasa telah membangun bagian penting dalam kehidupan bersama keluarganya.
Melansir Caught Offside, dalam pesannya, Romero mengakui perjalanan bersama Tottenham tidak selalu berjalan sempurna. Namun, ia memilih mengingat momen-momen positif yang telah dilewati selama lima tahun.
"Hari ini, saya mengucapkan selamat tinggal kepada tempat yang, selama lima musim, lebih dari sekadar klub. Itu adalah rumah saya, tantangan saya, dan tempat di mana keluarga saya dan saya membangun bagian yang sangat penting dalam hidup kami."
Romero juga mengenang ambisinya ketika pertama kali tiba di Tottenham. Saat itu, ia memiliki satu tujuan besar: membantu klub mengakhiri penantian panjang untuk kembali mengangkat trofi.
"Saat saya tiba, saya memiliki mimpi yang jelas: untuk mengukir nama saya dalam sejarah klub ini. Saya tahu satu-satunya jalan adalah melalui kerja keras, pengorbanan, dan mencapai sesuatu yang selama ini tampak begitu sulit: mengangkat trofi lagi."
"Dan kami berhasil."
Keberhasilan tersebut menjadi salah satu bagian terpenting dalam perjalanan Romero di Tottenham.
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