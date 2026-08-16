Cristian Romero Gabung Atletico Madrid, Sebut Cocok dengan Simeone

Cristian Romero resmi bergabung dengan Atletico Madrid hingga 2031. Bek Argentina itu mengaku gaya bermain Diego Simeone cocok dengannya. (Dok. ATM)
JawaPos.com - Cristian Romero resmi menjadi pemain baru Atletico Madrid setelah meninggalkan Tottenham Hotspur. Bek Timnas Argentina tersebut menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2031 dan mengaku gaya bermain klub asuhan Diego Simeone sangat cocok dengan karakter permainannya.
Romero menyambut kepindahan tersebut dengan antusias. Pemain berusia 28 tahun itu bahkan memiliki ambisi untuk meninggalkan jejak dalam sejarah Atletico dengan mempersembahkan gelar bagi klub barunya.
“Saya sangat senang dan bersemangat untuk tiba di sini, di klub besar ini. Saya datang dengan mentalitas yang sama seperti biasanya: untuk mencoba mengukir nama saya dalam sejarah klub yang indah ini, dan saya tahu bahwa satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan meraih sesuatu. Saya datang dengan mentalitas itu dan saya akan memberikan segalanya hingga hari terakhir untuk mencapainya,” kata Cristian Romero yang dikutip dari Mundo Deportivo, Sabtu (15/8).
Gaya bermain Atletico menjadi salah satu alasan utama Romero merasa yakin dengan pilihannya. Selain itu, keberadaan sejumlah rekan setimnya di Timnas Argentina serta dukungan suporter Atletico turut memengaruhi keputusannya.
“Ini adalah klub di mana gaya bermain saya sangat cocok untuk kami berdua. Banyak rekan setim saya di tim nasional ada di sini, dan saya tahu ini adalah klub yang luar biasa,” jelas bek 28 tahun tersebut.
Romero sebelumnya merasakan atmosfer Atletico ketika menghadapi klub tersebut di Liga Champions. Pengalaman itu menjadi salah satu hal yang membuatnya tertarik dengan lingkungan baru yang akan dijalaninya di Madrid.
Setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain baru, Romero juga langsung bersiap memulai kehidupannya bersama Atletico. Ia tidak menyembunyikan keinginannya untuk segera mengenakan seragam klub dan bermain di hadapan para pendukung.
“Ini akan luar biasa, saya tidak sabar untuk mengenakan seragam ini, untuk bermain, dan saya tahu ini akan fantastis bagi saya karena saya sudah lama ingin berada di Atleti. Akhirnya terjadi, dan saya tidak sabar untuk bermain di sini bersama para penggemar,” pungkas Romero.
Kepindahan ke Atletico sekaligus mengakhiri perjalanan lima tahun Romero bersama Tottenham Hotspur. Ia bergabung dengan Spurs pada 2021 dan kemudian berkembang menjadi salah satu pemain penting klub, bahkan dipercaya menjadi kapten.
Romero meninggalkan Tottenham setelah mencatatkan 156 penampilan dan 13 gol. Ia juga menjadi bagian penting ketika Spurs meraih trofi Liga Europa 2024/2025, sekaligus mengakhiri penantian panjang klub terhadap gelar besar.
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Jawa Pos
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