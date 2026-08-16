AC Milan Kalahkan Manchester United, Ruben Amorim: Mereka Lebih Membosankan

JawaPos.com - Ruben Amorim menikmati pertemuan kembali dengan Manchester United saat membawa AC Milan mengalahkan mantan klubnya itu dengan skor 4-2 dalam laga persahabatan pramusim di Wroclaw, Sabtu (15/8) malam.

Melansir Talksport, setelah pertandingan, pelatih AC MIlan Ruben Amorim sempat bercanda dengan sejumlah jurnalis Inggris mengenai masa-masanya di Manchester United.

Apakah Kamu Merindukanku? Ruben Amorim menghampiri beberapa jurnalis ketika meninggalkan stadion.

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Dia sempat berjabat tangan dengan Simon Stone dan beberapa awak media lainnya sebelum melontarkan pertanyaan dengan nada bercanda.

"Apakah kamu merindukanku?" ucap dia.

Seorang jurnalis kemudian menjawab bahwa mereka merindukan konferensi pers Amorim.

Mantan pelatih United itu langsung tertawa dan membalas.

"Mereka sekarang lebih membosankan!" beber Ruben Amorim.