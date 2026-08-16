AC Milan Tunjukkan Kelemahan Manchester United Jelang Musim Baru

JawaPos.com - Manchester United menutup rangkaian pramusim dengan hasil yang tentu ingin segera dilupakan.

Hanya sepekan sebelum pertandingan pembuka Premier League melawan tim promosi Hull City, pasukan Michael Carrick dua kali unggul atas AC Milan.

Namun, keunggulan tersebut akhirnya sirna setelah Milan bangkit dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 4-2 di Wroclaw.

Melansir BBC, hasil ini sekaligus memperlihatkan sejumlah kelemahan yang masih harus dibenahi Carrick sebelum musim kompetisi benar-benar dimulai.

Ada Beberapa Kabar Positif Kekalahan tersebut memang mengecewakan, tetapi tidak semuanya berjalan buruk bagi United.

Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, dan Lisandro Martinez akhirnya mendapatkan penampilan pertama mereka di pramusim. Bruno Fernandes dan Youri Tielemans juga bermain selama 90 menit penuh.

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United juga tampaknya tidak mengalami masalah cedera baru dalam pertandingan tersebut.

Kondisi itu menjadi kabar cukup baik setelah Mason Mount masih harus menepi akibat masalah pada kakinya yang dialami di Gothenburg sepekan sebelumnya.