AS Roma Makin Dekat Rekrut Rodrigo Mora, Negosiasi dengan Porto Masuk Tahap Akhir

Rodrigo Mora, Wonderkid FC Porto, mendapat perhatian serius dari AS Roma. (AFP/Felipe Amorim)

JawaPos.com – AS Roma dilaporkan semakin optimistis segera mencapai kesepakatan dengan FC Porto untuk merekrut wonderkid berbakat, Rodrigo Mora, setelah terus meningkatkan upaya mendatangkan talenta asal Portugal tersebut.

“Negosiasi (dengan Porto) kembali berjalan lancar setelah sempat mengalami kebuntuan. Roma kini telah memperbaiki penawaran kepada klub Mora, sehingga memunculkan keyakinan bahwa transfer ini dapat dirampungkan,” tulis laporan Corriere dello Sport.

Laporan tersebut juga menambahkan Direktur Olahraga Roma, D’Amico, terus-menerus mengupayakan kesepakatan dengan klub raksasa asal Portugal tersebut, di mana negosiasi terbaru dinilai sangat menjanjikan.

“Diskusi mengenai harga (untuk perekrutan Mora) telah memasuki tahap akhir, meskipun Porto belum memberikan persetujuan final atas seluruh aspek kesepakatan yang diajukan,” tambah Football Italia.

Giallorossi melanjutkan pembicaraan ini mencegah kegagalan transfer yang sudah terjadi di musim panas ini dengan menyelesaikan detail-detail akhir kontrak yang disodorkan dan mengamankan talenta kreatif ini sebelum pekan pertama Serie A.

Mora dianggap sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan dalam sepak bola Portugal, sehingga potensi kedatangannya menjadi investasi penting bagi masa depan Roma, sekaligus diproyeksikan sebagai penerus Paulo Dybala.

Mengingat Dybala yang kontraknya diperbaharui hingga Juni 2027, kini sudah berusia 32 tahun, sehingga klub ibu kota Italia harus menyiapkan estafet pemilik nomor 10 utama klub jangka panjang, sepeninggal Francesco Totti pada 2017.