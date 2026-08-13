Molina Resmi ke AS Roma, Antusias Hadapi Liga Champions

JawaPos.com - Nahuel Molina telah resmi berseragam AS Roma untuk musim 2026/2027. Ia sudah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2030.

Saat datang ke AS Roma, Nahuel Molina sudah disambut oleh para suporter. Ia mengaku pelatih Gian Piero Gasperini dan pihak klub sangat menginginkannya untuk bergabung.

"Pertama-tama, saya ingin menyapa semua orang. Sejak saat pertama, mereka membuat saya merasa seperti di rumah, dan saya sangat bahagia. Baik pelatih maupun klub sangat menginginkan saya datang ke Roma, dan untuk itu, saya ingin berterima kasih kepada mereka. Saya berharap bisa segera berlatih dan siap bergabung dengan tim," kata Nahuel Molina dikutip dari Roma Press, Kamis (13/8).

Suporter yang fanatik menjadi salah satu alasannya mau bergabung dengan AS Roma. Selain itu, Molina menilai Giallorossi merupakan salah satu tim kuat di Liga Italia.

“Saya memilih Roma karena saya pikir ini adalah klub yang hebat, dengan penggemar yang benar-benar bersemangat. Tim ini kuat dan telah mencapai hal-hal hebat dalam beberapa tahun terakhir. Semua ini membuat saya memilih Roma. Saya sangat senang bisa datang ke sini dan saya sangat bahagia," jelas pemain 28 tahun tersebut.

Musim ini, AS Roma akan bermain di Liga Champions. Sebagai pemain, Molina bakal memberikan kontribusi maksimal di ajang paling bergengsi di Eropa tersebut dan juga di Liga Italia.

“Liga Champions adalah kompetisi yang fantastis, sesuatu yang berbeda. Sungguh luar biasa bisa bermain di dalamnya, dan sangat penting bagi Roma untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Saya berharap bisa siap berkontribusi baik di Liga Champions maupun di Serie A, serta di semua kompetisi lain yang akan dihadapi Roma," pungkas pemain timnas Argentina tersebut.

Performa Nahuel Molina Musim Lalu Musim lalu, Molina masih menjadi andalan lini belakang Atletico Madrid. Melansir Fotmob, ia bermain 48 pertandingan dengan mencetak dua gol dan empat assist di semua kompetisi.