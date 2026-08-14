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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 14 Agustus 2026 | 13.23 WIB

Real Madrid Mulai Susun Rencana, Erling Haaland Berpotensi Tinggalkan Manchester City pada 2027

Penyerang Manchester City Erling Haaland. (ManCity.com) - Image

Penyerang Manchester City Erling Haaland. (ManCity.com)

JawaPos.com - Erling Haaland kembali masuk dalam radar Real Madrid. Penyerang Manchester City tersebut disebut berpotensi menjadi target utama Los Blancos pada bursa transfer musim panas 2027.

Masa depan Erling Haaland di Manchester City mulai menjadi bahan pembicaraan setelah penampilan impresifnya bersama Timnas Norwegia di Piala Dunia 2026. Turnamen tersebut membuat popularitas sang striker semakin meningkat di mata pencinta sepak bola dunia.

Erling Haaland sebenarnya sudah lama dikenal sebagai salah satu penyerang paling produktif di Eropa.

Namun, performanya bersama Norwegia di Piala Dunia membuat namanya semakin mendapat perhatian, termasuk dari klub-klub besar yang menginginkan jasanya.

Setelah Piala Dunia berakhir, Haaland kini bersiap kembali memperkuat Manchester City untuk menghadapi musim baru. The Citizens kembali menjadi salah satu kandidat kuat untuk bersaing memperebutkan gelar Premier League dan Liga Champions.

Namun, situasi tersebut tidak membuat rumor kepindahan Haaland berhenti. Real Madrid disebut masih menyimpan keinginan untuk mendatangkan pemain asal Norwegia tersebut.

Real Madrid incar Haaland pada 2027

Menurut laporan El Nacional yang dikutip Marca, Real Madrid sedang mempersiapkan rencana untuk mencoba mendatangkan Haaland setelah musim 2026/27 berakhir.

Artinya, Los Blancos tidak disebut akan mengejar sang striker pada bursa transfer musim panas 2026. Madrid justru mengarahkan perhatian mereka ke musim panas 2027.

Real Madrid memang sudah lama mengagumi Haaland. Sebelum berhasil mendatangkan Kylian Mbappe beberapa tahun lalu, Haaland sempat menjadi salah satu kandidat utama yang diincar klub asal Spanyol tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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