Real Madrid Mulai Susun Rencana, Erling Haaland Berpotensi Tinggalkan Manchester City pada 2027

Penyerang Manchester City Erling Haaland. (ManCity.com)
JawaPos.com - Erling Haaland kembali masuk dalam radar Real Madrid. Penyerang Manchester City tersebut disebut berpotensi menjadi target utama Los Blancos pada bursa transfer musim panas 2027.
Masa depan Erling Haaland di Manchester City mulai menjadi bahan pembicaraan setelah penampilan impresifnya bersama Timnas Norwegia di Piala Dunia 2026. Turnamen tersebut membuat popularitas sang striker semakin meningkat di mata pencinta sepak bola dunia.
Erling Haaland sebenarnya sudah lama dikenal sebagai salah satu penyerang paling produktif di Eropa.
Baca Juga:Bek Manchester United Noussair Mazraoui Komentari Performa Youri Tielemans dan Andrey Santos
Namun, performanya bersama Norwegia di Piala Dunia membuat namanya semakin mendapat perhatian, termasuk dari klub-klub besar yang menginginkan jasanya.
Setelah Piala Dunia berakhir, Haaland kini bersiap kembali memperkuat Manchester City untuk menghadapi musim baru. The Citizens kembali menjadi salah satu kandidat kuat untuk bersaing memperebutkan gelar Premier League dan Liga Champions.
Namun, situasi tersebut tidak membuat rumor kepindahan Haaland berhenti. Real Madrid disebut masih menyimpan keinginan untuk mendatangkan pemain asal Norwegia tersebut.
Baca Juga:Turnamen Tenis Piala Panglima TNI 2026: Angkat Prestasi, Perkuat Kemanunggalan TNI dengan Rakyat
Menurut laporan El Nacional yang dikutip Marca, Real Madrid sedang mempersiapkan rencana untuk mencoba mendatangkan Haaland setelah musim 2026/27 berakhir.
Artinya, Los Blancos tidak disebut akan mengejar sang striker pada bursa transfer musim panas 2026. Madrid justru mengarahkan perhatian mereka ke musim panas 2027.
Real Madrid memang sudah lama mengagumi Haaland. Sebelum berhasil mendatangkan Kylian Mbappe beberapa tahun lalu, Haaland sempat menjadi salah satu kandidat utama yang diincar klub asal Spanyol tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur