Kylian Mbappe dan Jude Bellingham Kompak Puji Jose Mourinho: Real Madrid Siap Bangkit

Pelatih Real Madrid Jose Mourinho. (Bein Sports)
JawaPos.com - Dukungan terhadap pelatih asal Portugal Jose Mourinho datang dari dua pemain besar Real Madrid, Kylian Mbappe dan Jude Bellingham.
Kylian Mbappe dan Jude Bellingham memberikan penilaian positif terhadap Jose Mourinho jelang dimulainya kompetisi La Liga musim depan.
Melansir ESPN, Kylian Mbappe menilai kehadiran pelatih Jose Mourinho merupakan sesuatu yang sangat positif bagi Madrid.
"Sangat positif memiliki pelatih seperti (Jose Mourinho), yang tahu bagaimana cara menang. Para pemain senang memiliki pelatih yang tahu ke mana arahnya, itu positif bagi kami," kata Mbappe kepada Real Madrid TV.
Penyerang asal Prancis tersebut bahkan tidak ragu memasang target tinggi untuk musim baru. Mbappe yakin Madrid akan kembali mengangkat trofi setelah melewati periode yang mengecewakan.
"Saya rasa kita akan memenangkan trofi tahun ini. Saya yakin akan hal itu, itulah yang kita inginkan, dan itu akan terjadi. Tim ini antusias, kami akan fokus sepanjang tahun. Tidak ada yang lebih penting daripada memenangkan trofi," tandas Mbappe.
Antusiasme serupa juga dirasakan Jude Bellingham. Gelandang Inggris itu menjadi salah satu pemain terakhir Madrid yang kembali ke pusat latihan Valdebebas setelah menjalani tugas bersama tim nasional di Piala Dunia.
Bellingham mengaku sudah memiliki hubungan yang cukup baik dengan Mourinho meskipun baru sekali bertemu secara langsung.
Dia menyebut kesempatan bekerja bersama Mourinho sebagai sesuatu yang diimpikan.
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