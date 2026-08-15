Kylian Mbappe Dukung Mourinho di Real Madrid, Targetnya Juara

Kylian Mbappe menyambut positif kedatangan Jose Mourinho di Real Madrid. Dia yakin Los Blancos bisa kembali meraih gelar musim ini. (Dok. Instagram/@fifaworldcup)
Keyakinan tersebut muncul setelah Mbappe kembali bergabung dalam persiapan pramusim Real Madrid. Dia menilai Mourinho memiliki karakter yang dibutuhkan untuk menangani klub sebesar Los Blancos.
“Saya pikir sangat positif memiliki pelatih seperti Mourinho. Dia tahu bagaimana cara menang dan tahu bagaimana menunjukkan jalan untuk melakukannya,” ujar Mbappe kepada Marca.
Bagi Mbappe, kehadiran pelatih dengan pengalaman panjang seperti Mourinho juga bisa meningkatkan kepercayaan diri pemain. Dia menilai Mourinho memiliki tujuan yang jelas dalam membangun permainan Real Madrid.
“Setiap pemain tentu senang memiliki pelatih yang tahu ke mana harus membawa tim. Bagi kami, ini sangat positif,” katanya.
Mourinho sendiri telah resmi memulai era keduanya sebagai pelatih Real Madrid. Pelatih asal Portugal itu dikontrak hingga 2029 setelah ditunjuk untuk menangani tim utama pada musim 2026/2027.
Kini, Real Madrid bersiap menjalani pertandingan resmi pertama mereka di La Liga 2026/2027. Los Blancos dijadwalkan bertandang ke markas Espanyol di RCDE Stadium pada 22 Agustus mendatang.
Mbappe pun mulai mengalihkan fokus sepenuhnya ke persiapan menghadapi musim baru. Dia ingin tim memanfaatkan masa pramusim untuk mendapatkan kondisi terbaik sebelum pertandingan resmi dimulai.
“Sekarang waktunya memberikan semuanya dan mendapatkan perasaan yang tepat agar siap menghadapi pertandingan pertama,” ujar pemain berusia 27 tahun tersebut.
Optimisme Mbappe tidak berhenti pada persiapan pertandingan. Dia juga berani memasang target tinggi bersama Real Madrid.
Mantan pemain Paris Saint-Germain itu yakin Los Blancos akan kembali merasakan kesuksesan dan memenangkan gelar musim ini.
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Jawa Pos
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