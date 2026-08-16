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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 17 Agustus 2026 | 04.25 WIB

3 PR yang Dihadapi Michael Carrick Jelang Laga Pembuka Manchester United

Pelatih Manchester United Michael Carrick. (Instagram/@manutd)

JawaPos.com - Manchester United menutup rangkaian pramusim dengan kekalahan 2-4 dari AC Milan di Tarczynski Arena, Wroclaw, Polandia. Hasil tersebut menjadi peringatan bagi Michael Carrick sebelum timnya menjalani pertandingan pembuka musim melawan Hull City.

Setan Merah sebenarnya sempat unggul lewat Harry Maguire dan Patrick Dorgu. Namun, Milan mampu bangkit dan mencetak empat gol untuk membalikkan keadaan.

Kekalahan tersebut sekaligus memperlihatkan sejumlah persoalan yang masih harus diselesaikan Carrick. 

Melansir The Peoples Person, berikut tiga pekerjaan rumah utama Manchester United jelang laga kompetitif pertama.

1. Mencari Solusi Tanpa Bryan Mbeumo

Salah satu hal paling mencolok dari pertandingan melawan Milan adalah absennya Bryan Mbeumo dari starting XI.

Sepanjang pramusim, Mbeumo menunjukkan pengaruh besar terhadap permainan United. Kemampuan mencetak gol, pergerakan tanpa bola, serta timing saat menyerang ruang membuat lini depan Setan Merah terlihat jauh lebih berbahaya.

Ketika Mbeumo tidak menjadi starter, ancaman United di sepertiga akhir lapangan terlihat menurun.

Kombinasinya dengan Amad juga menjadi salah satu senjata yang paling menjanjikan selama pramusim. Keduanya mampu menciptakan masalah bagi pertahanan lawan melalui pergerakan dan pertukaran posisi.

Karena itu, Carrick tampaknya memiliki keputusan yang cukup jelas untuk pertandingan melawan Hull: Mbeumo harus menjadi bagian penting dari lini depan United.

Namun, pertandingan melawan Milan juga menunjukkan bahwa United perlu memiliki alternatif ketika pemain asal Kamerun tersebut tidak berada di lapangan.

2. Menemukan Keseimbangan di Lini Tengah

Carrick akhirnya memberikan kesempatan kepada Andrey Santos dan Youri Tielemans untuk bermain bersama di lini tengah.

Situasi tersebut bisa menjadi sangat penting mengingat Mason Mount mengalami cedera dan berpotensi absen pada laga pembuka.

Editor: Edi Yulianto
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