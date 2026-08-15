Hengkang dari PSG, Ferran Torres Sah Berkaus Barcelona

Ferran Torres (Instagram @ferrantorres)
JawaPos.com - Penyerang timnas Spanyol, Ferran Torres resmi bergabung dengan Paris Saint-Germain (PSG) dari Barcelona pada bursa transfer musim panas 2026, dikutip dari ANTARA.
"Paris Saint-Germain mengumumkan telah mengamankan jasa Ferran Torres dan sang pemain menandatangani kontrak bersama Les Parisiens hingga Juni 2031," demikian pernyataan klub Prancis itu melalui laman resmi pada Sabtu.
Di klub barunya tersebut, Ferran akan mengenakan nomor punggung 9 yang sebelumnya dikenakan striker Portugal Goncalo Ramos.
Sejumlah laporan termasuk Fabrizio Romano menyebut Les Parisiens membayar biaya transfer sebesar 50 juta euro (sekitar Rp1,02 triliun) untuk memboyong pemain berusia 26 tahun itu dari Barcelona.
"Saya sangat senang memulai petualangan baru di klub ambisius seperti Paris Saint-Germain. Saya ingin berterima kasih kepada Presiden Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos, dan pelatih Luis Enrique karena memberi saya kesempatan untuk bergabung dengan tim ini. Saya berharap dapat membantu klub memenangkan sebanyak mungkin trofi," kata Torres.
Torres mengawali perjalanan sepak bolanya melalui futsal sebelum bergabung dengan akademi Valencia CF pada usia tujuh tahun.
Selama tiga musim memperkuat tim utama Valencia pada 2017-2020, Torres mencatat 97 penampilan.
Ia juga menjadi pemain termuda dalam sejarah klub yang mencapai 50 penampilan di liga pada usia 19 tahun 324 hari.
Torres kemudian pindah ke Manchester City pada 2020. Bersama klub Inggris tersebut, ia mencatat 43 penampilan dengan torehan 16 gol dan empat assist. Ia turut membantu Manchester City menjuarai Liga Inggris dan Piala Liga pada 2021.
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