PSG Sepakat Transfer Ferran Torres dari Barcelona dengan Nilai Rp 950 Miliar untuk Kontrak 5 Tahun

JawaPos.com – Paris Saint-Germain dilaporkan telah mencapai kesepakatan prinsip untuk mendatangkan penyerang Barcelona, Ferran Torres, pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (14/8), Pemain berusia 26 tahun tersebut disebut akan bergabung dengan PSG dengan kontrak berdurasi lima tahun setelah kedua klub menyepakati nilai transfer hampir EUR 50 juta atau sekitar Rp950 miliar.

Proses administrasi dokumen dan pemeriksaan medis menjadi tahapan yang masih harus diselesaikan sebelum kepindahan Torres resmi diumumkan.

Barcelona sebelumnya menolak tawaran awal PSG senilai EUR 40 juta atau sekitar Rp760 miliar pada Senin sebelum kedua klub kembali bernegosiasi.

Torres bergabung dengan Barcelona pada 2021 dari Manchester City dengan nilai transfer lebih dari EUR 55 juta atau sekitar Rp1,05 triliun dan selama dua musim terakhir mencetak 40 gol dalam 94 pertandingan di berbagai kompetisi.

Penyerang yang berasal dari akademi Valencia tersebut juga menjadi pahlawan Spanyol setelah mencetak gol kemenangan pada babak tambahan final Piala Dunia melawan Argentina bulan lalu.

Kepergian Torres akan menjadi kehilangan penting bagi Barcelona, terutama setelah Robert Lewandowski dan Marcus Rashford juga meninggalkan klub.

Hansi Flick kini perlu mencari tambahan kekuatan di lini serang setelah Torres sebelumnya menjadi pilihan alternatif untuk posisi penyerang tengah di belakang Lewandowski.