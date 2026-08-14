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Jumat, 14 Agustus 2026 | 15.11 WIB

Barcelona dan PSG Dikabarkan Sepakati Transfer Ferran Torres

Ferran Torres dikabarkan ingin meninggalkan Barcelona dan memilih PSG setelah menyepakati persyaratan pribadi dengan klub Prancis. (Bein Sports) - Image

Ferran Torres dikabarkan ingin meninggalkan Barcelona dan memilih PSG setelah menyepakati persyaratan pribadi dengan klub Prancis. (Bein Sports)

JawaPos.com - Barcelona dan Paris Saint-Germain (PSG) dikabarkan telah menyepakati transfer penyerang timnas Spanyol, Ferran Torres.

Berdasarkan Diaro Sport, pada Jumat, kesepakatan transfer pencetak gol di final Piala Dunia 2026 itu sudah rampung setelah kedua klub menyelesaikan negosiasi yang berlangsung selama beberapa pekan.

Menurut laporan Fabrizio Romano, PSG membayar biaya transfer tetap sebesar 48,5 juta euro atau sekira Rp900 miliar. Torres akan menandatangani kontrak hingga 2031.

Torres dijadwalkan terbang ke Paris dalam beberapa jam ke depan untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak. Setelah itu, pemain kelahiran Valencia tersebut akan langsung bergabung dengan skuad asuhan Luis Enrique.

Barcelona sempat menolak tawaran awal PSG, sebelum kedua klub kembali melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan.

Transfer tersebut dinilai menjadi salah satu langkah penting Barcelona dalam mengatur skuad dan kondisi finansial klub.

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, bersama direktur olahraga klub juga memberikan izin khusus kepada Torres untuk tidak mengikuti latihan pada Rabu dan Kamis.

Barcelona memilih melepas Torres lebih awal demi memastikan proses transfer tidak terganggu. Padahal, batas waktu Torres untuk kembali berlatih setelah Piala Dunia 2026 adalah 12 Agustus.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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