Jeff Bezos Akuisisi Sepertiga Saham Liverpool, Nilainya Capai Rp 144,8 Triliun

Jeff Bezos bersama istrinya, Lauren Sánchez. Jeff Bezos masuk konsorsium yang mengakuisisi sepertiga saham Liverpool. Nilai kesepakatan mencapai GBP 6 miliar atau sekitar Rp 144,8 triliun. (Barchart)
JawaPos.com - Liverpool FC mengumumkan bahwa konsorsium 1892 Holdings telah mengakuisisi sepertiga saham klub tersebut. Konsorsium itu dipimpin oleh pebisnis Inggris Amit Bhatia dan Eduardo Saverin, salah satu pendiri Facebook.
Satu nama yang mencuri perhatian adalah masuknya Jeff Bezos, pemilik Amazon, dalam konsorsium tersebut.
Seperti dilansir dari Liverpool Echo, kesepakatan akuisisi bernilai antara GBP 5 miliar sampai GBP 6 miliar (Rp 120,6 triliun sampai Rp 144,8 triliun).
Sebagai bagian dari struktur baru, Bhatia akan menjadi wakil ketua dan akan memiliki kursi di dewan direksi yang diperluas.
”Saham mayoritas LFC tetap jadi milik Fenway Sports Group (FSG) sejak akuisisi pada 2010,” tulis LFC di laman resmi klub.
Bagi Bezos, ini kali kedua dia merambah industri olahraga setelah akuisisi klub NFL Washington Commanders pada 2023 senilai USD 6,05 miliar (Rp 107,8 triliun).
Dengan kekayaan ditaksir mencapai USD 256 miliar (Rp 4.565 triliun), Bezos punya potensi menguasai saham terbesar LFC ke depan andai dia serius menginginkannya.
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Jawa Pos
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