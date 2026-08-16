Jeff Bezos Akuisisi Sepertiga Saham Liverpool, Nilainya Capai Rp 144,8 Triliun

JawaPos.com - Liverpool FC mengumumkan bahwa konsorsium 1892 Holdings telah mengakuisisi sepertiga saham klub tersebut. Konsorsium itu dipimpin oleh pebisnis Inggris Amit Bhatia dan Eduardo Saverin, salah satu pendiri Facebook.

Satu nama yang mencuri perhatian adalah masuknya Jeff Bezos, pemilik Amazon, dalam konsorsium tersebut.

Seperti dilansir dari Liverpool Echo, kesepakatan akuisisi bernilai antara GBP 5 miliar sampai GBP 6 miliar (Rp 120,6 triliun sampai Rp 144,8 triliun).

Sebagai bagian dari struktur baru, Bhatia akan menjadi wakil ketua dan akan memiliki kursi di dewan direksi yang diperluas.

”Saham mayoritas LFC tetap jadi milik Fenway Sports Group (FSG) sejak akuisisi pada 2010,” tulis LFC di laman resmi klub.

Bagi Bezos, ini kali kedua dia merambah industri olahraga setelah akuisisi klub NFL Washington Commanders pada 2023 senilai USD 6,05 miliar (Rp 107,8 triliun).