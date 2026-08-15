Jeff Bezos Resmi Jadi Investor Liverpool, Beli 30 Persen Saham Klub dari FSG

Jeff Bezos, pendiri Amazon dan Blue Origin (Barchart)
JawaPos.com - Liverpool mendapat suntikan modal baru setelah pemilik klub, Fenway Sports Group (FSG), mencapai kesepakatan dengan konsorsium 1892 Holdings untuk menjual sekitar 30 persen saham klub.
Kesepakatan tersebut turut membawa nama besar seperti pendiri Amazon, Jeff Bezos.
FSG memastikan investasi itu berstatus sebagai strategic minority investment. Artinya, FSG tetap menjadi pemegang saham mayoritas dan mempertahankan kendali operasional Liverpool.
Konsorsium 1892 Holdings dipimpin pengusaha Inggris-India, Amit Bhatia. Ia sebelumnya memiliki pengalaman sebagai direktur sekaligus pemilik Queens Park Rangers sebelum melepas sahamnya pada bulan lalu.
Selain Bhatia dan Bezos, konsorsium tersebut juga melibatkan Eduardo Saverin, salah satu pendiri Facebook. Bhatia nantinya akan menjabat sebagai wakil ketua Liverpool dan masuk ke jajaran dewan klub setelah mendapatkan persetujuan dari regulator.
Sementara itu, Bezos tidak akan duduk langsung di jajaran direksi Liverpool. Namun, Bryan Baum, pendiri perusahaan modal ventura K5 Sports yang menjadi jalur investasi Bezos, akan bergabung dalam jajaran dewan klub.
Kesepakatan ini membuat valuasi Liverpool berada di kisaran £5 miliar hingga £6 miliar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang sangat besar sejak FSG mengambil alih klub pada 2010.
Kala itu, FSG membeli Liverpool dengan harga sekitar £300 juta. Dalam perjalanan berikutnya, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut juga memberikan pinjaman internal sekitar £218 juta untuk membantu perkembangan klub.
Dengan penjualan sekitar 30 persen saham, FSG diperkirakan memperoleh lebih dari £1,5 miliar. Meski melepas sebagian kepemilikan, FSG tetap mengontrol mayoritas saham Liverpool.
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Jawa Pos
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