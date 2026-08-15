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M Shofyan Dwi Kurniawan
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21.47 WIB

Kepala Wasit UEFA Ingin Ada Perubahan dalam Penggunaan VAR

VAR di Piala Dunia 2026. (@laragionedistato) - Image

VAR di Piala Dunia 2026. (@laragionedistato)

JawaPos.com - Kepala wasit UEFA Roberto Rosetti menyerukan perubahan dalam penerapan Video Assistant Referee (VAR) di sepak bola Eropa.

Menurut Roberto Rosetti, teknologi tersebut perlu kembali digunakan sesuai tujuan awalnya dan tidak terlalu sering mencampuri keputusan wasit di lapangan.

Roberto Rosetti baru menggelar pertemuan dengan pejabat senior dari lima liga top Eropa, yakni Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1, dan Bundesliga.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya UEFA menyamakan pemahaman mengenai penerapan VAR menjelang musim baru.

UEFA Ingin VAR Tidak Terlalu Banyak Campur Tangan

Melansir ESPN, Rosetti mengakui bahwa penggunaan VAR masih menimbulkan ketidakpuasan di berbagai kompetisi Eropa.

"Kami menyadari bahwa di mana-mana sekarang tidak ada kepuasan tentang bagaimana VAR memengaruhi sepak bola," ujar Roberto Rosetti.

Menurut dia, wasit harus berhati-hati agar teknologi tidak digunakan untuk mengoreksi setiap insiden kecil yang terjadi selama pertandingan.

"Jadi, kami ingin menghindari situasi yang terlalu kecil. Konteks sangat penting. Ini sepak bola, bukan PlayStation. Kita harus sangat, sangat berhati-hati," tutur Roberto Rosetti.

Bagi Rosetti, keberadaan VAR seharusnya tidak menghilangkan peran utama wasit sebagai pengambil keputusan di lapangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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