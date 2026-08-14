Kembali ke Lapangan Usai Ayah Meninggal, Lionel Messi Bikin Casemiro Kaget

Lionel Messi dipastikan absen membela Inter Miami kontra Monterrey di Piala Liga 2026 karena sang ayah baru saja meninggal dunia. (Instagram/@intermiamicf)
JawaPos.com - Lionel Messi membuat keputusan mengejutkan dengan kembali memperkuat Inter Miami setelah sebelumnya meninggalkan tim untuk menghadiri pemakaman ayahnya, Jorge Messi.
Messi tampil sebagai pemain pengganti saat Inter Miami menghadapi Club León pada laga Leagues Cup, Kamis (13/8/2026) WIB. Sayangnya, kehadiran pemain asal Argentina itu belum mampu membawa Inter Miami meraih kemenangan.
Inter Miami justru harus mengakui keunggulan León dengan skor 2-3. Kekalahan tersebut sekaligus memastikan langkah klub asal Florida itu terhenti di Leagues Cup.
Kembalinya Messi ke skuad menjadi kejutan tersendiri. Sebelumnya, pemain berusia 39 tahun tersebut belum kembali menjalani latihan bersama tim setelah terbang ke Argentina untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang ayah.
Messi kemudian terlihat berada di bangku cadangan ketika pertandingan berlangsung. Kehadirannya langsung mendapat sambutan hangat dari para suporter Inter Miami.
Bahkan, pendukung tuan rumah beberapa kali meneriakkan nama Messi sebagai bentuk dukungan untuk sang kapten.
Tanpa menjalani pemanasan bersama pemain pengganti lainnya, Messi akhirnya masuk ke lapangan pada awal babak kedua. Ia menggantikan Daniel Pinter pada menit ke-46.
Saat Messi masuk, Inter Miami sebenarnya sedang berada dalam posisi unggul. Pinter membawa tuan rumah memimpin 1-0 pada menit ke-42.
Namun, León mampu merespons dengan cepat. Daniel Arcila mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-50.
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Jawa Pos
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