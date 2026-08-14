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Edi Yulianto
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00.47 WIB

Peringkat Skuad Liga Inggris Berdasarkan Usia, Chelsea Paling Muda

Para pemain Chelsea berselebrasi usai menang dan mengalahkan AC Milan dalam pertandingan Indonesia Super Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (8/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Para pemain Chelsea berselebrasi usai menang dan mengalahkan AC Milan dalam pertandingan Indonesia Super Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (8/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Sebanyak 20 tim yang akan berlaga di Liga Inggris 2026/2027 memiliki banyak waktu untuk mengarungi bursa transfer dan menyusun skuad mereka, tak terkecuali Chelsea.

Wajar saja, hal pertama yang dinantikan para penggemar setiap musim panas adalah nama-nama bintang yang direkrut. Dan, yang tak kalah penting, siapa saja pemain yang telah dilepas atau memaksa untuk hengkang.

Namun, bagi pihak netral, menilai peluang sebuah tim semata-mata berdasarkan nama yang tertera di punggung jersey bisa jadi merupakan tindakan yang sia-sia. Faktanya, Arsenal dijagokan untuk mempertahankan gelar juara menurut prediksi Supercomputer. Sementara Chelsea dan Tottenham—yang sejauh ini mencatatkan pengeluaran bersih (net spend) terbesar—tentu berharap dapat menjalani musim yang jauh lebih baik.

Meski demikian, pengalaman dan pengetahuan tingkat tinggi sering kali menjadi tolok ukur kesuksesan lain yang kerap terabaikan namun bermanfaat. Namun, ada satu catatan: skuad yang lebih muda bisa bermain dengan kebebasan dan keberanian yang terkadang membuat lawan yang lebih berpengalaman lengah. Dengan mempertimbangkan hal tersebut—dan berkat data dari Transfermarkt (via Tribuna)—setiap skuad telah diurutkan dari yang tertua hingga termuda, dan hasilnya menarik.

Saat ini, Fulham tercatat sebagai tim dengan skuad tertua di Liga Inggris alias Premier League. Mereka tampaknya akan sangat membutuhkan segala pengalaman yang ada untuk menghindari keterpurukan di klasemen menuju zona degradasi. Kepergian sosok kunci seperti manajer Marco Silva dan pencetak gol Harry Wilson telah membuat Jeff Stelling memprediksi bahwa mereka pasti akan terdegradasi.

Rata-rata usia skuad mereka yang mencapai 27,5 tahun sedikit melampaui tim-tim seperti pemenang play-off Championship musim lalu, Hull City (27,4), serta Leeds United (27,2) dan Ipswich Town (27,1).

Aston Villa, yang menjuarai Liga Europa, memiliki skuad tertua kelima; Emiliano Martinez, John McGinn, dan Tyrone Mings termasuk di antara pemain mereka yang lebih berpengalaman. Sementara Ollie Watkins—di usia 30 tahun—tidak lagi bisa disebut sebagai penyerang muda seperti dulu.

Peringkat skuad Premier League musim 2026/2027 dari yang tertua hingga termuda (20-16)

Peringkat Klub        Usia rata-rata

Editor: Edi Yulianto
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Sumber: givemesport.com
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