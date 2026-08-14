Manchester City Mulai Incar Alexis Mac Allister Jika Gagal Datangkan Enzo Fernández dari Chelsea

Alexis Mac Allister (Instagram @alemacallister)
JawaPos.com – Manchester City dilaporkan mulai menjajaki kemungkinan merekrut gelandang Liverpool, Alexis Mac Allister, sebagai alternatif apabila gagal mendapatkan Enzo Fernández dari Chelsea.
Dilansir dari laman Football 365 pada Kamis (13/8), Langkah tersebut dipertimbangkan setelah Chelsea tetap mempertahankan harga Fernández sebesar EUR 120 juta atau sekitar Rp2,78 triliun dan tidak berniat menurunkan nilai transfer pemain asal Argentina tersebut.
Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Manchester City telah menghubungi Javier Pastore, agen Fernández, untuk membahas kemungkinan transfer sang gelandang.
Namun, Chelsea disebut hanya bersedia melepas Fernández apabila ada klub yang memenuhi banderol EUR 120 juta atau sekitar Rp2,78 triliun, sementara klub London tersebut masih berharap mempertahankan pemain yang tampil penting pada musim sebelumnya.
Situasi itu membuat Manchester City mulai mempertimbangkan pilihan lain, dengan nama Mac Allister disebut masuk dalam proses seleksi internal klub.
Mac Allister dinilai sebagai opsi yang lebih terjangkau dibandingkan Fernández, meskipun hingga kini belum ada kontak maupun perkembangan antara Manchester City dan Liverpool.
Mac Allister sendiri belum menunjukkan keinginan meninggalkan Liverpool, sedangkan klub Merseyside tersebut juga tidak memiliki indikasi ingin menjual gelandang berusia 27 tahun itu.
Dengan Liverpool yang juga tidak berencana mendatangkan gelandang baru dan Curtis Jones berpeluang pindah ke Inter Milan dengan nilai EUR 35 juta atau sekitar Rp674 miliar.
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Jawa Pos
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