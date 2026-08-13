PSG Juara Piala Super Eropa, Desire Doue Pastikan Les Parisiens Terus Lapar Gelar

JawaPos.com - Desire Doue memastikan Paris Saint-Germain akan terus meraih gelar setelah mengalahkan Aston Villa di Piala Super Eropa. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Red Bull Arena, Austria, Kamis (13/8).

Pada laga tersebut, Desire Doue mencetak gol pada menit ke-61 sekaligus memastikan kemenangan PSG. Sebelumnya di babak pertama, Khvicha Kvaratskhelia mencetak gol pembuka dan disamakan dengan gol dari Brian Madjo.

Kemenangan melawan Aston Villa membuat PSG mempertahankan gelar Piala Super Eropa. Bagi Desire Doue, hal tersebut merupakan pencapaian luar biasa bagi timnya.

"Ini luar biasa; memenangkan trofi ini sungguh luar biasa. Ini sangat sulit, karena sebelum ini, Anda harus memenangkan Liga Champions. Kami berhasil melakukannya lagi, dan kami memenangkan Piala Super untuk kedua kalinya, jadi ini luar biasa bagi kami," kata Desire Doue kepada TNT Sports yang dikutip laman resmi UEFA, Kamis (13/8).

Dengan trofi Piala Super Eropa, membuktikan bahwa PSG selalu lapar gelar. Doue mengatakan bahwa Les Parisiens selalu berambisi meraih gelar dengan para pemain mudanya.

"Kami selalu lapar; kami menginginkan lebih. Setelah final Liga Champions, saya mengatakan kami menginginkan lebih. Kami memiliki ambisi; kami adalah tim muda, dan kami ingin memenangkan semuanya lagi musim ini," pungkas Desire Doue.

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Performa Desire Doue Luis Enrique memainkan Desire Doue sebagai starter saat laga melawan Aston Villa. Pemain 21 tahun tersebut mengawali performa apiknya dengan memberikan assist untuk gol pembuka Kvaratskhelia.