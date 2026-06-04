Kisah Unik Keluarga Doue, Kakak Bela Pantai Gading dan Adik Perkuat Prancis di Laga Uji Coba Sebelum Piala Dunia 2026

Desire Doue (kanan) bersama Guela Doue. (istimewa)
JawaPos.com - Laga uji coba antara Timnas Prancis dan Timnas Pantai Gading menjelang Piala Dunia 2026 dipastikan menghadirkan cerita menarik di luar persaingan antarnegara.
Pertandingan ini berpotensi mempertemukan dua bersaudara, Desire Doue dan Guela Doue, yang kini memilih membela tim nasional berbeda.
Meski lahir dan besar di Prancis, kedua pemain memiliki akar keluarga Pantai Gading. Namun perjalanan karier internasional mereka membawa pilihan yang berbeda.
Desire Doue memutuskan memperkuat Prancis, sementara sang kakak, Guela Doue, memilih membela Pantai Gading.
Pertemuan keduanya dalam satu lapangan tentu menjadi momen spesial. Tidak banyak pemain yang memiliki kesempatan menghadapi saudara kandung sendiri di level internasional, terlebih dalam pertandingan yang menjadi bagian dari persiapan menuju turnamen terbesar dunia.
Desire Doue saat ini menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Eropa. Pemain berusia 21 tahun itu berposisi sebagai gelandang serang dan winger.
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Kariernya berkembang pesat sejak menembus tim utama Rennes sebelum bergabung dengan Paris Saint-Germain pada 2024.
Bersama PSG, Desire terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga Mei 2026, ia telah mencatatkan 54 penampilan dan mencetak 13 gol.
Penampilan impresif tersebut membuatnya mendapatkan tempat di Timnas Prancis senior sejak 2025. Sejauh ini, ia telah mengoleksi enam caps dan menyumbang dua gol untuk Les Bleus.
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