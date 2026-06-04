Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 5 Juni 2026 | 05.53 WIB

Kisah Unik Keluarga Doue, Kakak Bela Pantai Gading dan Adik Perkuat Prancis di Laga Uji Coba Sebelum Piala Dunia 2026

Desire Doue (kanan) bersama Guela Doue. (istimewa) - Image

Desire Doue (kanan) bersama Guela Doue. (istimewa)

JawaPos.com - Laga uji coba antara Timnas Prancis dan Timnas Pantai Gading menjelang Piala Dunia 2026 dipastikan menghadirkan cerita menarik di luar persaingan antarnegara.

Pertandingan ini berpotensi mempertemukan dua bersaudara, Desire Doue dan Guela Doue, yang kini memilih membela tim nasional berbeda.

Meski lahir dan besar di Prancis, kedua pemain memiliki akar keluarga Pantai Gading. Namun perjalanan karier internasional mereka membawa pilihan yang berbeda.

Desire Doue memutuskan memperkuat Prancis, sementara sang kakak, Guela Doue, memilih membela Pantai Gading.

Pertemuan keduanya dalam satu lapangan tentu menjadi momen spesial. Tidak banyak pemain yang memiliki kesempatan menghadapi saudara kandung sendiri di level internasional, terlebih dalam pertandingan yang menjadi bagian dari persiapan menuju turnamen terbesar dunia.

Desire Doue saat ini menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Eropa. Pemain berusia 21 tahun itu berposisi sebagai gelandang serang dan winger.

Kariernya berkembang pesat sejak menembus tim utama Rennes sebelum bergabung dengan Paris Saint-Germain pada 2024.

Bersama PSG, Desire terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga Mei 2026, ia telah mencatatkan 54 penampilan dan mencetak 13 gol. 

Penampilan impresif tersebut membuatnya mendapatkan tempat di Timnas Prancis senior sejak 2025. Sejauh ini, ia telah mengoleksi enam caps dan menyumbang dua gol untuk Les Bleus.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Prancis Tumbangkan Kolombia, Begini Komentar Desire Doue Usai Mencetak Brace Perdana - Image
Sepak Bola Dunia

Prancis Tumbangkan Kolombia, Begini Komentar Desire Doue Usai Mencetak Brace Perdana

Senin, 30 Maret 2026 | 18.14 WIB

Desire Doue Curi Perhatian, Dinobatkan Man of the Match Saat PSG Balikkan Keadaan vs Monaco - Image
Sepak Bola Dunia

Desire Doue Curi Perhatian, Dinobatkan Man of the Match Saat PSG Balikkan Keadaan vs Monaco

Rabu, 18 Februari 2026 | 23.40 WIB

PSG Tumbangkan AS Monaco di Playoff Liga Champions, Desire Doue Puas Usai Cetak Brace - Image
Sepak Bola Dunia

PSG Tumbangkan AS Monaco di Playoff Liga Champions, Desire Doue Puas Usai Cetak Brace

Rabu, 18 Februari 2026 | 20.03 WIB

Terpopuler

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 - Image
1

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

2

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

5

KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar

6

7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya

7

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo

10

Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore