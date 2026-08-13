Prediksi Klasemen Premier League 2026/2027 Versi Supercomputer: Arsenal Juara Lagi!

JawaPos.com - Supercomputer Sky Sports merilis hasil prediksi klasemen akhir Premier League 2026/2027 dengan Arsenal kembali menjadi juara.

The Gunners mengungguli Manchester City dan Liverpool yang berturut-turut berada di urutan dua dan tiga.

Baca Juga:Aston Villa Pertimbangkan Jual Ezri Konsa karena Arsenal Terus Tunjukkan Ketertarikan Serius

Sebagai juara bertahan, Arsenal terlihat sangat siap menyambut musim baru Liga Inggris. Dua penandatanganan utama pemain pada sosok gelandang Brasil, Bruno Guimaraes dan winger asal Yunani Christos Tzolis menjadi amunisi baru untuk mempertahankan gelar.

Selain itu, para rival yang membutuhkan adaptasi karena ditangani pelatih baru seperti Liverpool bersama Andoni Iraola, Chelsea dengan Xabi Alonso, hingga Man City bersama Enzo Maresca, dapat menjadi kunci keberanjutan kesuksesan Mikel Arteta bersama tim London Utara.

Dua faktor tersebut pun membuat superkomputer Sky Sports memprediksi Arsenal akan kembali finish di urutan teratas klasemen akhir dengan 85 poin.

Sementara itu Man City berada di urutan kedua dengan 81 poin, dan Liverpool berada di posisi ketiga dengan 76 poin.

Baca Juga:Luis Enrique Buka Suara soal Masa Depan Barcola yang Kini Diminati Liverpool dan Arsenal