Fakta Unik! Xavi Hernandez Jadi Pelatih Asing Pertama Timnas Belanda Sejak 1978

JawaPos.com — Xavi Hernandez resmi menjadi pelatih kepala Timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman, sekaligus mencatat fakta unik sebagai pelatih asing pertama Oranje sejak 1978. Legenda Barcelona itu dikontrak empat tahun untuk menangani Belanda pada Euro 2028 dan Piala Dunia 2030, dengan misi membawa tim meraih gelar mayor setelah puasa trofi sejak Euro 1988.

Mengapa Xavi Hernandez Jadi Pelatih Asing Pertama Belanda? Penunjukan Xavi Hernandez menjadi momen bersejarah bagi Timnas Belanda karena pria asal Spanyol tersebut merupakan pelatih asing pertama yang menangani Oranje dalam 48 tahun terakhir. Sosok terakhir dengan status serupa ialah Ernst Happel dari Austria, yang membawa Belanda mencapai final Piala Dunia 1978 sebelum kalah dari Argentina.

Sejak era Happel, kursi pelatih Timnas Belanda praktis selalu ditempati figur lokal dengan pemahaman kuat terhadap karakter sepak bola negeri tersebut. Kini, federasi sepak bola Belanda memilih keluar dari tradisi itu dengan memberikan kontrak berdurasi empat tahun kepada Xavi Hernandez untuk membangun proyek jangka panjang.

Fakta tersebut membuat kedatangan Xavi Hernandez bukan sekadar pergantian pelatih setelah Ronald Koeman mundur. Ia hadir membawa pengalaman sebagai pemain dan pelatih sekaligus filosofi sepak bola yang memiliki hubungan erat dengan tradisi Belanda, terutama melalui pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels.

Xavi sendiri mengakui hubungan tersebut dalam pernyataannya setelah resmi ditunjuk.

"Sebagai seseorang yang mendapat pendidikan di akademi Barcelona, dengan pengaruh kuat dari Johan Cruyff dan Rinus Michels, saya merasa memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda," ujar Xavi Hernandez dikutip dari laman resmi KNVB, Kamis (13/8/2026).

Hubungan Xavi Hernandez dengan Filosofi Sepak Bola Belanda Xavi Hernandez menilai gaya bermain yang ingin dikembangkan Timnas Belanda memiliki banyak kesamaan dengan prinsip sepak bola yang membentuk kariernya. Ia menyebut sepak bola menyerang berbasis penguasaan bola, kreativitas, gairah, serta keyakinan sebagai karakter yang ingin dibawa ke dalam permainan Oranje.

Pelatih berusia 46 tahun itu bahkan menggambarkan dirinya sebagai bagian dari keluarga besar sepak bola Belanda.

"Anda bisa mengatakan saya sedikit seperti anak dari sepak bola Belanda," kata Xavi Hernandez, yang menegaskan pengaruh tradisi tersebut terhadap perjalanan kariernya.