Revolusi Sepak Bola Belanda! Xavi Hernandez Ditunjuk Jadi Pelatih Kepala hingga 2030

Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Belanda dengan kontrak jangka panjang hingga 2030. (OnsOranje)
JawaPos.com — Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala baru Timnas Belanda untuk menggantikan Ronald Koeman setelah Oranje tersingkir dari Piala Dunia 2026.
Pelatih berusia 46 tahun itu mendapat kontrak jangka panjang hingga 2030, dengan tugas membawa Belanda menghadapi dua turnamen besar sekaligus, yakni Euro 2028 dan Piala Dunia 2030.
KNVB resmi memperkenalkan Xavi Hernandez sebagai nakhoda baru Timnas Belanda setelah melalui proses pencarian pelatih yang cukup panjang.
Legenda Barcelona itu akan memimpin Oranje dalam proyek jangka panjang yang dirancang hingga 2030, sekaligus menjadi sosok penting dalam upaya membangun era baru setelah kepergian Ronald Koeman.
Koeman meninggalkan kursi pelatih setelah Belanda tersingkir pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 melawan Maroko.
Pergantian tersebut membuat KNVB memilih nama besar dengan pengalaman di level tertinggi, sekaligus sosok yang dinilai punya kedekatan kuat dengan filosofi sepak bola Belanda.
Kontrak hingga 2030 membuat Xavi tidak hanya diproyeksikan untuk satu siklus kompetisi.
Mantan gelandang Barcelona tersebut akan menangani Belanda menuju Euro 2028 yang digelar di Inggris Raya dan Irlandia, kemudian melanjutkan proyeknya hingga Piala Dunia 2030.
Penunjukan Xavi juga menghadirkan catatan historis tersendiri bagi Timnas Belanda.
Pria asal Catalunya itu menjadi pelatih asing ke-21 yang dipercaya menangani Oranje, sekaligus pelatih asing pertama sejak Ernst Happel dari Austria menduduki posisi tersebut pada periode 1977 hingga 1978.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan