Revolusi Sepak Bola Belanda! Xavi Hernandez Ditunjuk Jadi Pelatih Kepala hingga 2030

JawaPos.com — Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala baru Timnas Belanda untuk menggantikan Ronald Koeman setelah Oranje tersingkir dari Piala Dunia 2026.

Pelatih berusia 46 tahun itu mendapat kontrak jangka panjang hingga 2030, dengan tugas membawa Belanda menghadapi dua turnamen besar sekaligus, yakni Euro 2028 dan Piala Dunia 2030.

Xavi Hernandez Jadi Pilihan untuk Era Baru Belanda KNVB resmi memperkenalkan Xavi Hernandez sebagai nakhoda baru Timnas Belanda setelah melalui proses pencarian pelatih yang cukup panjang.

Legenda Barcelona itu akan memimpin Oranje dalam proyek jangka panjang yang dirancang hingga 2030, sekaligus menjadi sosok penting dalam upaya membangun era baru setelah kepergian Ronald Koeman.

Koeman meninggalkan kursi pelatih setelah Belanda tersingkir pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 melawan Maroko.

Pergantian tersebut membuat KNVB memilih nama besar dengan pengalaman di level tertinggi, sekaligus sosok yang dinilai punya kedekatan kuat dengan filosofi sepak bola Belanda.

Kontrak hingga 2030 membuat Xavi tidak hanya diproyeksikan untuk satu siklus kompetisi.

Mantan gelandang Barcelona tersebut akan menangani Belanda menuju Euro 2028 yang digelar di Inggris Raya dan Irlandia, kemudian melanjutkan proyeknya hingga Piala Dunia 2030.

Xavi Jadi Pelatih Asing Pertama dalam 48 Tahun Penunjukan Xavi juga menghadirkan catatan historis tersendiri bagi Timnas Belanda.