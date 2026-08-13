Langsung Lawan Jerman! Jadwal Debut Xavi Hernandez sebagai Pelatih Timnas Belanda

JawaPos.com - Jadwal debut Xavi Hernandez sebagai pelatih Timnas Belanda tidak akan mudah. Raksasa Eropa lain, Jerman bakal menjadi lawan perdana di ajang UEFA Nations League 2026.

Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) resmi mengumumkan Xavi Hernandez sebagai pelatih kepala tim nasional Belanda yang baru menggantikan Ronald Koeman yang mundur pasca Piala Dunia 2026.

"Xavi Hernández adalah pelatih kepala baru tim nasional Belanda. Pria Spanyol berusia 46 tahun ini menggantikan Ronald Koeman. Xavi telah mencapai kesepakatan dengan KNVB untuk kontrak hingga Piala Dunia 2030," tulis KNVB di laman resmi.

Mantan gelandang Barcelona tersebut akan menjadi pelatih asing pertama timnas Belanda sejak Ernst Happel (Austria) pada 1978. Pada tahun itu, De Oranje mencapai final Piala Dunia meskipun harus kalah dari Argentina.

Dikutip dari laman resmi KNVB, Xavi mengatakan bahwa menjadi pelatih tim nasional Belanda merupakan sebuah kehormatan dan merasa memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda.

"Saya menganggapnya sebagai kehormatan yang luar biasa untuk menjadi pelatih kepala tim nasional Belanda. Sebagai seseorang yang menerima pelatihan di akademi FC Barcelona, ​​dengan pengaruh kuat dari Johan Cruyff dan Rinus Michels, di antara yang lain, saya merasa memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda. Bisa dibilang saya sedikit seperti anak sepak bola Belanda," ucap Xavi.

Saat masih bermain di Barcelona, Xavi pernah dilatih oleh dua sosok asal Belanda yakni Louis van Gaal ​​dan Frank Rijkaard.

Jadwal Debut Xavi Hernandez di Timnas Belanda UEFA Nations League akan menjadi turnamen pertama Xavi bersama timnas Belanda. Tak tanggung-tanggung, Jerman yang kini dilatih pelatih legendaris Jurgen Klopp, akan menjadi lawan perdana di grup B pada 25 September 2026.