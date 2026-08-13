Memori Manis Ernst Happel! Pelatih Asing Terakhir Timnas Belanda Sebelum Era Xavi Hernandez

JawaPos.com — Xavi Hernandez resmi menjadi pelatih kepala Timnas Belanda hingga Piala Dunia 2030, meneruskan kembali jejak pelatih asing yang terakhir kali ditempati Ernst Happel pada 1978.

Pelatih asal Spanyol berusia 46 tahun itu menggantikan Ronald Koeman dan membawa filosofi sepak bola menyerang berbasis penguasaan bola yang punya keterkaitan kuat dengan tradisi sepak bola Belanda.

Ernst Happel dan Memori Belanda pada 1978 Nama Ernst Happel kembali menarik perhatian setelah Xavi Hernandez ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Belanda.

Happel menjadi sosok penting dalam sejarah Oranje pada 1978, ketika pendekatan taktiknya membantu membentuk tim dengan pertahanan terorganisasi, kontrol tempo, disiplin, serta kemampuan memaksimalkan kualitas setiap pemain.

Happel dikenal sebagai pelatih yang sangat memperhatikan detail dan punya tuntutan tinggi kepada pemain. Metodenya mampu menggabungkan disiplin taktik dengan kreativitas alami skuad Belanda sehingga tim tampil sebagai unit yang kuat, bukan sekadar kumpulan pemain berbakat.

Skuad Belanda 1978 juga tetap lekat dengan filosofi Total Football yang mengedepankan pergerakan dinamis, pertukaran posisi, umpan cepat, dan pergerakan tanpa bola.

Filosofi tersebut membuat setiap pemain dituntut memahami berbagai posisi sehingga lawan kesulitan membaca arah serangan mereka.

Ruud Krol hingga Rob Rensenbrink Jadi Andalan Happel memiliki materi pemain berkualitas untuk menjalankan gagasan tersebut, salah satunya kapten Ruud Krol.

Bek tengah itu digambarkan sebagai pemimpin lini belakang yang tenang, kuat dalam bertahan, serta mampu mengorganisasi pertahanan sekaligus menempatkan kepentingan tim di atas kepentingan pribadi.